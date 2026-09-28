دراسة علمية تربط بين اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ومشاكل الجهاز الهضمي

خبرني - أظهرت دراسة نشرتها مجلة "JAD" العلمية أن المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك ومتلازمة القولون العصبي.

حلل الباحثون نتائج 23 دراسة شملت أكثر من 1.9 مليون شخص. وتضمن التحليل مشاركين من مختلف الأعمار تم تشخيصهم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD).

وأظهرت النتائج أن احتمال ظهور أعراض هضمية مختلفة لدى المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أعلى بنسبة 48% تقريبا، وكان احتمال الإصابة بمتلازمة القولون العصبي لديهم أعلى بنسبة 58%، بينما زاد احتمال الإصابة بالإمساك إلى نحو الضعف تقريبا.

وكان الارتباط الأكثر وضوحا مع "سلس البراز" (التغوط اللاإرادي)، إذ بلغ احتمال الإصابة به لدى المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أكثر من أربعة أضعاف مقارنة بغير المصابين.

يشير العلماء إلى أن هذه العلاقة قد تُعزى إلى التفاعل بين الأمعاء والدماغ، حيث قد تلعب التغيرات في الميكروبات المعوية، ووظيفة العصب المبهم، والخصائص السلوكية دورا في ذلك، علاوة على ذلك، قد تؤثر الأدوية المستخدمة لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على صحة الجهاز الهضمي.

ويؤكد الباحثون أن هذه العلاقة لا تعني بالضرورة أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يسبب مشاكل هضمية بشكل مباشر، ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفصل الآليات البيولوجية عن تأثير الأدوية والعوامل الأخرى.