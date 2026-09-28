ترمب عرض على شي شراء أسلحة أميركية.. والبيت الأبيض ينفي وجود خطة للبيع

خبرني - عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصين شراء أسلحة أميركية، بحسب ما صرّح به السفير الأميركي في بكين، ديفيد بيرديو، في مقابلة بثتها شبكة "فوكس نيوز"، الأحد.

وتشكّل مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، إحدى أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وبكين، وبموجب القانون الأميركي، تلتزم الولايات المتحدة بتزويد تايوان بالأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها.

وقال بيرديو إن المسألة أُثيرت مجددا خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.



الموقف الأميركي لم يتغيّر

وأضاف "يواصل الرئيس ترمب القول: نحن نبيع الأسلحة لدول أخرى حول العالم. وفي إحدى المرات سأل الرئيس شي عما إذا كان يرغب في شراء بعضها".

وتابع "تستمرّ المناقشات في شأن مبيعات أخرى، ويتحدث ترمب والرئيس شي عن هذا الأمر في كل مرة يلتقيان فيها"، مؤكدا أن الموقف الأميركي لم يتغيّر.

وكانت الصين حذرت تايوان في حزيران/يونيو من أن السعي إلى الاستقلال "بالاعتماد على الولايات المتحدة أو عبر الوسائل العسكرية طريق مسدود".

وأقرت واشنطن في كانون الأول/ديسمبر الماضي صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11,1 مليار دولار، قال بيرديو إنها "تفوق ما قدّمه أي رئيس أميركي آخر منذ العام 1979".

وخلال زيارته إلى واشنطن، جدد شي تحذيره لترامب بضرورة التحلي "بالحكمة والتروي" في ملف تايوان، داعيا الولايات المتحدة إلى إعلان معارضتها لاستقلال الجزيرة بشكل صريح.

وفي أيار/مايو، لمّح ترمب إلى أن حزمة أسلحة جديدة لتايبيه قد تُستخدم كورقة تفاوض مع الصين، ما أثار مخاوف من أن يتحوّل أمن تايوان إلى جزء من المساومات بين البلدين.



البيت الأبيض: لا خطة لبيع أسلحة للصين

وعقب تصريحات بيرديو، أبلغ البيت الأبيض صحيفة "نيويورك تايمز" أنه لا توجد خطط أميركية لبيع أسلحة للصين. كما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن القانون الأميركي يحظر بيع الأسلحة للصين، مضيفة: “لا يوجد عرض أو خطة لبيع أسلحة للصين”. وجاءت تصريحات بيرديو بعد تحذير نائب وزير الخارجية التايواني تشين مينغ-تشي من خطورة التهديد العسكري الصيني.

وقال تشين للصحفيين في تايبيه إن “تايوان تواجه وضعًا خطيرًا في مضيق تايوان”، مشيرًا إلى أن الصين، رغم تراجع اقتصادها، تواصل زيادة الموارد المخصصة لتعزيز قدراتها العسكرية.

وأضاف أن الولايات المتحدة “تتفهم بدرجة كبيرة احتياجات تايوان الدفاعية” في ظل هذه الظروف. ولم يتطرق ترمب منذ قمته مع شي إلى مسألة بيع الأسلحة للصين، مكتفيًا بالقول السبت إن شي يفهم موقفه من تايوان. وكان بيرديو نفسه قد قال لشبكة “CNBC” الجمعة إنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة ترمب تجاه تايوان، بما في ذلك مبيعات الأسلحة.