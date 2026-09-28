تقرير أميركي: صاروخ كروز إيراني أصاب سفينة بهرمز وأوقع إصابات بين مشاة البحرية

خبرني - كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" NBC News أن ثمانية من مشاة البحرية الأميركية أُصيبوا في 14 سبتمبر (أيلول) جراء هجوم بصاروخ كروز إيراني استهدف سفينة كانوا يعملون على متنها في مضيق هرمز، في واقعة لم تعلن عنها السلطات الأميركية رسمياً عند وقوعها.

ونقلت الشبكة عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن الإصابات لم تكن خطيرة، موضحين أن الجنود تعرضوا لاستنشاق الدخان وظهرت عليهم أعراض تتوافق مع الارتجاج، من بينها الصداع، ما أثار احتمال تعرضهم لإصابات دماغية رضية.

وأضاف المسؤولون أن المصابين، وهم سبعة جنود وضابط واحد، عادوا إلى الخدمة بعد وقت قصير من الهجوم.

وكان أفراد المجموعة يعملون ضمن فريق إنزال تابع لكتيبة من مشاة البحرية، ولم يكونوا على متن سفينة تابعة للبحرية الأميركية. ولم يكشف المسؤولون عن اسم السفينة أو نوعها أو الجهة المالكة لها، واكتفوا بوصفها بأنها "سفينة بحرية".

ولم تعلن وزارة الدفاع الأميركية تعرض قواتها لهجوم في المنطقة يوم 14 سبتمبر (أيلول). ورفض متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" التعليق على الواقعة، فيما أحالت وزارة الدفاع الأسئلة المتعلقة بالهجوم إلى القيادة المركزية.

وبحسب التقرير، أُضيفت إصابات الجنود الثمانية إلى نظام تحليل الإصابات الدفاعية التابع للبنتاغون بعد نحو عشرة أيام من وقوع الهجوم. وأظهرت بيانات النظام، حتى الأربعاء، تسجيل إصابة 861 عسكرياً أميركياً خلال الحرب مع إيران.

وقال مسؤول أميركي إن تأخر تسجيل بعض الإصابات أمر معتاد، إذ إن بعض الأعراض، ولا سيما المرتبطة بإصابات الدماغ، قد لا تظهر مباشرة، كما أن قاعدة البيانات لا تُحدَّث بشكل لحظي. ولا تتضمن السجلات المتاحة للعامة تفاصيل عن مكان الإصابة أو توقيتها أو الظروف المحيطة بها.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تفرض فيه القوات الأميركية حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية عبر مضيق هرمز، في محاولة لمنع السفن التجارية من الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها. ووفق مسؤول أميركي نقلت عنه الشبكة، يواصل الحرس الثوري الإيراني محاولات استهداف السفن بصورة شبه يومية، بالتزامن مع ارتفاع تدريجي في حركة الملاحة التجارية عبر المضيق.



