الدميسي يكشف المستور داخل الوحدات ببث مباشر - فيديو

خبرني - كشف الرئيس الفخري لنادي الوحدات عماد الدميسي، خلال بث مباشر عبر "فيسبوك"، عن تفاصيل خلافات قال إنها وقعت داخل النادي، متحدثاً عن مشادة رافقت نقاشاً بشأن متطلبات الجهاز الفني، إلى جانب ملفات تتعلق بالفريق والالتزامات المالية ورواتب عدد من اللاعبين.

وقال الدميسي إن الخلاف بدأ خلال حديث شارك فيه طارق خطاب بشأن متطلبات المدرب، ومن بينها توفير ملعب وصالة للحديد، قبل أن يتطور النقاش إلى مشادة وفوضى، بحسب روايته. وأشار إلى أنه تدخل في محاولة لاحتواء الموقف، قبل أن يدخل في خلاف مع بسام شلباية، مؤكداً أنه لن يقبل باستمرار الوضع على حاله.

وطالب الدميسي باستقالة شلباية وعودة طارق خطاب، مشيراً إلى أنه لم يتلق اتصالاً لمعالجة ما حدث. كما دافع عن خطاب، قائلاً إنه يرفض التدخل في عمل المدرب أو فرض أسماء لاعبين عليه، وفق ما أورده خلال البث.

وتطرق الرئيس الفخري للوحدات إلى حجم الدعم المالي الذي قدمه للنادي، قائلاً إنه ملتزم بعقود تتراوح قيمتها، بحسب تقديره، بين 700 و800 ألف، كما أشار إلى أنه كان قد تعهد بتقديم 125 ألفاً للمدرب، قبل أن يعلن خلال البث أنه لن يدفع المبلغ على خلفية ما جرى.

وأعلن الدميسي عزمه الابتعاد عن الظهور الإعلامي والعودة إلى أعماله الخاصة، التي قال إنها تأثرت خلال الفترة الماضية، لكنه أكد في الوقت نفسه استمرار التزامه بدفع رواتب خمسة لاعبين شهرياً وفق الترتيبات التي سبق أن التزم بها.

ووجّه الدميسي انتقادات حادة إلى طريقة إدارة بعض الملفات المتعلقة بالفريق، محذراً من انعكاس الخلافات والتدخلات على مستواه، كما تحدث عن أوضاع مالية صعبة يواجهها بعض اللاعبين وتأخر مستحقات، داعياً لاعبي الفريق إلى الحديث عن واقعهم.

وأكد الدميسي أن ظهوره في البث المباشر سيكون الأخير، قائلاً إنه سيعود إلى عمله، فيما دعا جمهور الوحدات إلى الاهتمام بالنادي ومتابعة ما يجري داخله.