أكثر من 318 ألف زائر للبترا خلال 8 أشهر

خبرني - بلغ عدد زوار مدينة البترا 318.311 ألف زائرا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بانخفاض نسبته 2.1% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025، وفق أرقام أولية لوزارة السياحة والآثار.

وبحسب البيانات، بلغ عدد زوار البترا خلال الفترة من كانون الثاني حتى آب 2026 نحو 318,311 زائرا، مقارنة مع 325,121 زائرا خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض مقداره 6,810 زوار.

وسجل عدد الزوار الأجانب 187,710 زوار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقابل 228,853 زائرا خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض 41,143 زائرا وبنسبة 18%.

في المقابل، ارتفع عدد الزوار الأردنيين إلى 130,601 زائر خلال الفترة ذاتها من 2026، مقارنة مع 96,268 زائرا في 2025، بزيادة بلغت 34,333 زائرا وبنسبة 35.7%.

وأظهرت البيانات أن الزوار الأجانب شكلوا نحو 59% من إجمالي زوار البتراء خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقابل نحو 41% للزوار الأردنيين، في حين كانت حصة الأجانب نحو 70.4% من إجمالي الزوار في الفترة المقابلة من 2025، مقابل 29.6% للأردنيين.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع إجمالي عدد زوار البترا خلال كانون الثاني 2026 بنسبة 88.4% مقارنة بالشهر نفسه من 2025، وبنسبة 118.2% خلال شباط.

لكن الأعداد تراجعت في آذار بنسبة 60.7%، ونيسان بنسبة 57.4%، وأيار بنسبة 29.5%، وحزيران بنسبة 3.4%، قبل أن تعاود الارتفاع في تموز بنسبة 52.5% وآب بنسبة 12%.

وبحسب الموقع الإلكتروني لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، تُعد البترا واحدة من أهم المواقع الأثرية في العالم، وإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة.

وتقع البترا في جنوب الأردن، وتتميز بعمارتها الفريدة التي نُحتت بالكامل داخل الصخور الوردية، مما منحها لقب "المدينة الوردية".

وأسس هذه المدينة المزدهرة الأنباط، وهم شعب عربي قوي ذو تأثير واسع في المنطقة خلال الفترة الممتدة من القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن الثاني الميلادي.

وما يميز البترا عن غيرها من المواقع الأثرية أن مبانيها الأساسية، بما فيها المقابر الملكية، والواجهات العملاقة، والمعابد، والخزنة الشهيرة، كلها منحوتة مباشرة في جبال الحجر الرملي، مما يعكس براعة هندسية مذهلة وقدرة فريدة على ترويض الطبيعة وتحويلها إلى مدينة متكاملة.