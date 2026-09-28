نجمة هوليوود تواجه 3 لصوص ملثمين في منزلها الفاخر

خبرني - تمكنت الممثلة الأمريكية مونيت مازور من إحباط محاولة اقتحام منزلها في منطقة هوليوود هيلز، بعدما رصدت عبر كاميرات المراقبة 3 أشخاص ملثمين يرتدون ملابس سوداء ويحاولون دخول المنزل.

وواجهت مازور المشتبه بهم مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، ما دفعهم إلى الفرار بعدما أدركوا أن المنزل مأهول. ووصلت شرطة لوس أنجلوس إلى المكان، وفتشت المنطقة المحيطة بمساعدة مروحية، من دون العثور على المشتبه بهم.

وكانت مازور برفقة كلبها أثناء تحقيق الشرطة، فيما لوحظ وجود رذاذ الفلفل على الممسحة أمام المنزل، وفق ما أوردته صحيفة "كاليفورنيا بوست".

ويقع منزل مازور، المكون من غرفتي نوم، في هوليوود هيلز ويُقدر سعره بنحو 1.5 مليون دولار، مع إطلالات على لوس أنجلوس.

ولم تعلن شرطة لوس أنجلوس عن توقيف أي شخص على خلفية محاولة الاقتحام حتى يوم الأحد.

وتبلغ مازور 50 عاما، وهي ممثلة وعارضة أزياء وموسيقية سابقة تعمل في هوليوود منذ أوائل التسعينيات. واشتهرت بدور لورا فاين-بيكر في مسلسل "All American"، كما شاركت في أفلام ومسلسلات عدة، بينها "Blow" و"Torque" و"Castle" و"CSI: Miami" و"NCIS: Los Angeles"، وعملت منتجة في مسلسل "Snatch". ولا تزال مازور تعمل في مجال الترفيه، إلى جانب عضويتها في مجلس إدارة Watts Community Core.