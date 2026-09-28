حمد بن جاسم: نجاح اتفاق هرمز مرهون بشموله 3 دول عربية

خبرني - اعتبر وزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم أن نجاح أي اتفاق لتحرير الملاحة عبر مضيق هرمز مرهون بتضمينه بنودا تتعلق باليمن ولبنان والعراق، وليس فقط بإيران والولايات المتحدة.

تناول الوزير القطري الأسبق حمد بن جاسم في منشور له على منصة "إكس"، العرض الإيراني الأخير حول الاتفاق مع واشنطن بخصوص مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه ينقصه التوضيح اللازم بشأن المضيق.

وأكد أن المضيق يجب أن يُفتح بعد سبعة أيام على أساسه الدائم، وتعود الملاحة فيه إلى سابق عهدها، ولا تُفرض عليه الشروط أو الرسوم أو السيطرة من أي طرف، وأن لا يقتصر الفتح على المدة المحددة.

وأوضح بن جاسم أنه يتفهم المطالب الإيرانية المتعلقة بأموالها ورفع الحصار عنها وعودة الأمور إلى طبيعتها. ورأى أن الاتفاق يجب أن يشمل رفع الحصار، وإعادة الأموال، والرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية التي فُرضت قبل اندلاع الحرب في فبراير الماضي، معتبرا أن فرض الحصار لم يكن له ما يبرره. وشدد على أن هذه النقاط يجب أن تُثبت في الاتفاقية النهائية الواضحة، لا بالعودة إلى مذكرة التفاهم التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح.

وربط بن جاسم بين ضمان تثبيت الاتفاق وفتح المضيق، وبين إدراج البنود التي تخص الأطراف والدول الإقليمية. وشدد على ضرورة تضمين الاتفاق البنود الواضحة بخصوص الحوثيين واليمن ووقف التصعيد هناك، لارتباط هذا الملف بإيران بشكله المباشر. كما شدد على وجوب تضمين الاتفاق البنود لوقف التصعيد في لبنان وعبر حدود العراق.

على الصعيد ذاته، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يواصل إقامته في نيويورك بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في انتظار الرد الأمريكي الرسمي. وأشارت وكالة "إرنا" الإيرانية إلى أن الوفد الإيراني يرجح البقاء حتى الأربعاء، مع استمرار الاتصالات غير المباشرة.

في السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع إجراء الجولة الجديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل.