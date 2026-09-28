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القبض على زوجة وابنة زعيم أخطر عصابات الإكوادور

  • 28 أيلول 2026
  • 08:42
القبض على زوجة وابنة زعيم أخطر عصابات الإكوادور

خبرني - أعلنت الشرطة الكولومبية أمس الأحد اعتقال زوجة وابنة زعيم عصابة إكوادورية مطلوب في قضايا مخدرات، وجرى تسليمه للولايات المتحدة في وقت سابق.
وأوضحت الشرطة أن المرأتين، المطلوبتين في الإكوادور بتهم تتعلق بغسل الأموال، أُوقفتا في بلدة سابانا دي توريس الصغيرة شمال شرق كولومبيا، خلال عملية جرت بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) والسلطات الإكوادورية.
وفي تعليق على الواقعة، أكد الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييلا، في منشور عبر منصة "إكس"، أن بلاده لن تتحول إلى ملاذ آمن لتمويل الجماعات الإجرامية العابرة للحدود، مضيفًا أنه سيسلّم المرأتين إلى نظيره الإكوادوري دانييل نوبوا لمحاسبتهما أمام القضاء.
ويأتي هذا التطور في سياق ملاحقة خوسيه أدولفو ماسياس فيلامار، المعروف بلقب "فيتو"، الذي فرّ من أحد سجون مدينة جواياكيل الإكوادورية في يناير 2024، ما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ بعد أعمال شغب دامية داخل السجون وفوضى شهدتها شوارع المدينة، من بينها اقتحام مسلحين لمحطة تلفزيونية أثناء بث مباشر.

وقد أُعيد اعتقال ماسياس فيلامار العام الماضي، ثم جرى ترحيله إلى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات باستيراد كميات ضخمة من الكوكايين. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنّفت تنظيمه "لوس تشونيروس" جماعة إرهابية العام الماضي.
ورغم نجاح السلطات في اعتقال زعماء بارزين مثل ماسياس فيلامار، ونشر قوات الجيش في بعض المدن، لا تزال الإكوادور تواجه صعوبة في احتواء موجة العنف المرتبطة بتجارة المخدرات.

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