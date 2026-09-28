النفط يرتفع مع تعثر محادثات السلام بين أميركا وإيران

خبرني - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% الاثنين، بعد أن رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترح سلام من إيران لحل النزاع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار أو 1.27% إلى 105.64 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتا أو 0.76% إلى 93.11 دولار للبرميل.

وأعلنت إيران عن مقترح سلام الأسبوع الماضي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلة؛ إنه تم إحالته إلى الأميركيين عبر وسطاء قطريين.

وقال ترامب السبت، إنه رفض الخطة، لكنه صرح لموقع أكسيوس في مقابلة عبر الهاتف الأحد، إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأميركيون مزيدا من المحادثات هذا الأسبوع.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في وقت مبكر من السبت، إنه اعترض صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران باتجاه المملكة.

وارتفع سعر خام برنت 0.4% الأسبوع الماضي، لكن خام غرب تكساس الوسيط انخفض 7.9% بسبب مخاوف من أن تحظر الولايات المتحدة تصدير الديزل لتخفيف الأسعار القياسية، مما قد يحد من منتجات التكرير الأميركية.

وجاء هذا الانتعاش في أعقاب تعافي الشحنات عبر مضيق هرمز، التي كان من المقرر أن تصل إلى نحو 7.4 مليون برميل يوميا هذا الشهر، وفقا للبيانات، حيث قامت السعودية بتحويل صادراتها من ميناء ينبع على البحر الأحمر إلى ميناء رأس تنورة في شرق البلاد عقب الهجمات التي ألحقت أضرارا بخط أنابيب شرق-غرب.