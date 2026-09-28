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جيش الاحتلال يعلن اغتيال قناص بارز في حماس

  • 28 أيلول 2026
  • 08:37
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قناص بارز في حماس

خبرني - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن توجيه ضربة جوية في جنوب قطاع غزة أسفرت عن مقتل عدي عدلي عبد العاصر "القناص في الجناح العسكري لحركة "حماس".
وقال الجيش في بيان اليوم الاثنين، إن عبد العاصر كان يعمل خلال الفترة الماضية على التخطيط لعمليات تستهدف قواته والمواطنين الإسرائيليين، إلى جانب محاولاته إعادة بناء قدرات الحركة العسكرية، وهو ما اعتبره خرقا ممنهجا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح البيان أن عملية الاستهداف جرت من الجو، وجاءت بهدف إزالة التهديد الفوري الذي شكّله القناص.

وأضاف الجيش أن قواته التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية ما زالت منتشرة في المنطقة وفقا لبنود الاتفاق، مؤكدا أنها ستواصل التحرك ضد أي تهديد مباشر.

 

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