نتنياهو ينوي رفع قضية ضد أردوغان!

خبرني - أفادت قناة "i24NEWS " بأن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر الفريق الوزاري بالبدء في إعداد قضية قانونية في المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء هذا القرار بعد أن أعلن أردوغان أنه خاطب الإنتربول طلبا لإصدار "نشرة حمراء" بحق نتنياهو.

ستركز القضية بشكل كبير على "هجمات أردوغان ضد الأقلية الكردية في تركيا، رغم أنها ستتطرق أيضا إلى تمويل حكومته لحماس"، بحسب القناة.

وأكدت القناة أن هناك احتمال أن تقدم إسرائيل القضية بنفسها إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن الأكثر ترجيحا أن تستخدم إسرائيل طرفا وسيطا لرفع القضية.

ولا تعترف إسرائيل بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنها لم توقع على نظام روما الأساسي، كما أن تركيا لم توقع عليه أيضا.

وأشارت القناة إلى أن "إسرائيل تأمل ألا يكون من الضروري فعلا رفع القضية، وأنها تهدف إلى استخدام وجود القضية كورقة ضغط ضد أردوغان، بحيث تُوظف كوسيلة ردع فعالة".

وكان أردوغان قد وصف نتنياهو بـ"الطاغية" وطالب بنقله من منبر الأمم المتحدة إلى المحاكم.