انخفاض إضافي على درجات الحرارة في الأردن

خبرني - تشير الخرائط الحاسوبية في مركز طقس العرب إلى تأثر المملكة تدريجيًا بكتلة هوائية خريفية إعتبارًا من الأيام الأخيرة من شهر أيلول/سبتمبر، تعمل على خفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها المعتادة، مع تركّز الانخفاض بصورة أوضح خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصبح أقل من معدلاتها الإعتيادية بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية، مع إزدياد تأثير الكتلة الهوائية الخريفية مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وتصبح الأجواء معتدلة نهارًا وتميل إلى البرودة خلال ساعات الليل، مع إنخفاض إضافي متوقع خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر، وتكون البرودة أوضح فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول الشرقية، حيث تقترب درجات الحرارة الصغرى من 14°م في العاصمة عمّان ومن 10°م في أعالي الشراة.

وتسود المملكة رياح شمالية غربية إلى غربية خلال الفترة المقبلة، تكون معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا، وتزداد سرعتها على المناطق المكشوفة والمرتفعات والسهول الشرقية.

وتتأثر المناطق الشمالية والوسطى، بما فيها إربد وعمّان والمرتفعات الجبلية، برياح غربية إلى شمالية غربية مع نشاط نسبي خلال ساعات النهار، فيما تمتد الرياح الشمالية الغربية إلى مناطق الجنوب، بما فيها الكرك والطفيلة والشوبك، مع زيادة الشعور بالبرودة فوق المرتفعات.

أما مناطق الأغوار والبحر الميت، فتبقى أكثر دفئًا مقارنة بالمرتفعات خلال ساعات النهار، إلا أنها تتأثر هي الأخرى بانخفاض تدريجي على درجات الحرارة، مع إستمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية، بينما تبقى منطقة العقبة أدفأ نسبيًا من بقية مناطق المملكة، مع رياح شمالية قد تثير الغبار والأتربة بشكل محلي ومحدود في الغالب.

وتشير التوقعات إلى إستمرار الأجواء الخريفية المعتدلة نهارًا والمائلة للبرودة ليلًا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها المعتادة في معظم المناطق، إذ تصل الانخفاضات الى حوالي 9 درجات عن معدلاتها فى بعض المناطق خلال بعض الأيام.



توصيات مع ازدياد برودة ساعات الليل

ومع التراجع الإضافي على درجات الحرارة ليلًا، يُنصح بـ:

إرتداء ملابس أكثر دفئًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة في المرتفعات.

أخذ الفوارق الحرارية بين النهار والليل بعين الاعتبار عند الخروج أو ممارسة الأنشطة الخارجية ليلًا.

الانتباه إلى برودة الأجواء في مناطق المرتفعات العالية والسهول الشرقية، حيث تكون درجات الحرارة أدنى من بقية المناطق.

مراعاة التغير التدريجي نحو الأجواء الخريفية عند اختيار الملابس، خصوصًا للأطفال وكبار السن.

إجراء بعض المعاملات الزراعية لتجنب ظهور بعض الأمراض بسبب الفروق الحرارية الواضحة والكبيرة



وبذلك، تبدأ أولى نسمات الخريف الفعلية بالظهور في أجواء المملكة مع نهاية أيلول، على أن يستمر التبريد التدريجي خلال الأيام الأولى من أكتوبر، وتكون ساعات الليل والصباح الباكر الأكثر تأثرًا بالانخفاض الحراري.