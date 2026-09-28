الأردن: هل حان وقت وداع الملابس الصيفية؟

خبرني - قال المختصون الجويون في مركز طقس العرب إن كتلة هوائية أقل حرارة من المعتاد قادمة من شرق أوروبا ستؤثر على المملكة وتؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة ليلاً.

وتبدأ التأثيرات اعتباراً من الاثنين وتتزايد تأثيراتها النصف الثاني من الأسبوع، مع انخفاض قدره 3-5 درجات مئوية عن المعدلات المعتادة، حيث تصل العظمى إلى منتصف العشرينيات مئوية نهاراً. وفي ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة إلى 12-14 درجة مئوية، وقد تصل إلى 10 درجات في أعالي جبال الشراه جنوبي المملكة.



هل تستدعي الأجواء الأيام القادمة الاستغناء عن الملابس الصيفية والاستعانة بالملابس الخريفية؟

وفي هذا السياق، وردت العديد من التساؤلات لمختصي مركز طقس العرب حول الحاجة للملابس الخريفية. وقال المختصون إن الأجواء في الأيام القادمة تستدعي ارتداء ملابس أكثر دفئاً. فعلى سبيل المثال، يمكن الاستعانة بالملابس الخريفية مع الحاجة لارتداء معطف خاصة في ساعات الليل و الصباح الباكر، وذلك مع انخفاض درجات الحرارة إلى مادون 15 مئوية ليلاً، خاصة في المناطق الشرقية. وبذلك، يمكن الاستعانة بارتداء ملابس أكثر دفئاً مثل المعاطف والسترات لتجنب الشعور بالبرد.