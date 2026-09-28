الأردن.. ضبط مركبتين تجاوزت سرعتهما 200 كم/ساعة

خبرني - ضبطت إدارة الدوريات الخارجية خلال الـ24 ساعة الماضية مركبتين على طريق الزرقاء - الأزرق، تجاوزت سرعة إحداهما 200 كم/ساعة، فيما بلغت سرعة الأخرى 203 كم/ساعة، رغم أن السرعة المقررة على الطريق 100 كم/ساعة.

وقال ضابط عمليات إدارة الدوريات الخارجية النقيب أحمد الشطي، الاثنين، إن الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، دون عوائق تذكر.

وتشهد طريق إربد - عمان حركة نشطة وقوية من العاصمة باتجاه محافظات الشمال، ومتوسطة بالاتجاه المعاكس، فيما تشهد طريق الممر التنموي حركة نشطة وقوية بالاتجاهين.

وعلى الطريق الصحراوي، كانت حركة السير متوسطة باتجاه العقبة من منطقة رأس النقب، وضعيفة تنشط أحيانا بالاتجاه المعاكس، بينما تشهد منطقة زميلة حركة متوسطة بالاتجاهين.

وخلال الفترة نفسها، تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تصادم بين ثلاث مركبات أسفل جسر الغباوي على طريق المفرق - عمان، حيث جرى رفع المركبات والعوائق وفتح الطريق أمام حركة السير.

ودعا الشطي مستخدمي الطرق الخارجية إلى التقيد بالسرعات المقررة والمسارب المخصصة، وتجنب مشتتات الانتباه، خصوصا الهاتف النقال، مشيرا إلى استمرار انتشار الدوريات لتقديم المساعدة لمستخدمي الطرق، ويمكن طلبها عبر الرقم 911.