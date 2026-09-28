عيد ميلاد كاد أن يتحول إلى مجزرة في ولاية جورجيا الأمريكية

خبرني - أصيب 12 مراهقا بالرصاص في حديقة بولاية جورجيا الأمريكية، بعد انتقال حفلة عيد ميلاد صاخبة من منزل مستأجر عبر تطبيق Airbnb إلى الحديقة واندلاع شجار بين مجموعتين.

ووقع إطلاق النار نحو منتصف ليل السبت (بالتوقيت المحلي) في حديقة كارولين كريتون بمدينة ماكون، بعدما طُلب من مجموعة تضم طلابا في المرحلة الثانوية مغادرة منزل Airbnb الذي أقيمت فيه الحفلة.

وقالت السلطات إن مجموعة أخرى وصلت إلى الحديقة، واندلع خلاف بين الطرفين قبل إطلاق النار. وأصيب فتى يبلغ 17 عاما وآخر يبلغ 18 عاما بجروح خطيرة، بينما كانت حالة المصابين العشرة الآخرين مستقرة.

وفات الشرطة بأن المصابين هم 9 ذكور تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عاما، وفتاتان تبلغان 18 عاما، وشاب يبلغ 19 عاما.

وصرح شريف مقاطعة بيب، ديفيد ديفيس، بأنه لا يتذكر آخر مرة أُصيب فيها هذا العدد من الأشخاص بالرصاص في وقت واحد.

وأُطلقت أكثر من 12 رصاصة، وعُثر على فوارغ طلقات في الموقع، فيما لم يتضح عدد الأسلحة المستخدمة أو هوية أي مشتبه بهم.

وأعيد فتح الحديقة الأحد، ولم تُسجل أي اعتقالات حتى الآن، بينما يساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" في التحقيق بسبب العدد الكبير من الضحايا والمشاركين.