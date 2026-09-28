أيرلندا ترفع صوت غزة .. شارات سوداء ولا مصافحة ولا تحية.. وثلاثية مدوية في شباك اسرائيل

خبرني - شهدت مواجهة أيرلندا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية، أجواءً مشحونة، بعدما حسم المنتخب الأيرلندي المباراة لصالحه (3-0)، في لقاء أقيم بمدينة ديبريسين المجرية وسط حضور جماهيري محدود، وطغت الأحداث خارج الملعب على مجريات المباراة.

بدأت تداعيات اللقاء قبل صافرة البداية، بعدما قرر الحارس الأيرلندي جافين بازونو عدم المشاركة أمام الكيان الصهيوني، في موقف مرتبط بموقفه من الحرب في غزة.

وقبل انطلاق المباراة، ظهر لاعبو أيرلندا مرتدين شارات سوداء، في إشارة تضامنية مرتبطة بالحرب في غزة.