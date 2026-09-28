أيرلندا ترفع صوت غزة .. شارات سوداء ولا مصافحة ولا تحية.. وثلاثية مدوية في شباك اسرائيل

خبرني - شهدت مواجهة أيرلندا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية، أجواءً مشحونة، بعدما حسم المنتخب الأيرلندي المباراة لصالحه (3-0)، في لقاء أقيم بمدينة ديبريسين المجرية وسط حضور جماهيري محدود، وطغت الأحداث خارج الملعب على مجريات المباراة.
بدأت تداعيات اللقاء قبل صافرة البداية، بعدما قرر الحارس الأيرلندي جافين بازونو عدم المشاركة أمام الكيان الصهيوني، في موقف مرتبط بموقفه من الحرب في غزة.
وقبل انطلاق المباراة، ظهر لاعبو أيرلندا مرتدين شارات سوداء، في إشارة تضامنية مرتبطة بالحرب في غزة.
وامتدت المواقف الرمزية إلى مراسم ما قبل المباراة، إذ لم يتبادل لاعبو أيرلندا التحية مع لاعبي الكيان الصهيوني خلال حرس الشرف التقليدي، كما لم يصافح قائد أيرلندا دارا أوشيا نظيره مانور سولومون عقب قرعة البداية، بينما انحنى لاعبو المنتخب الأيرلندي أثناء عزف النشيد الوطني للكيان الصهيوني.
وعلى أرض الملعب، حسمت أيرلندا المباراة مبكرًا (3-0) خلال الشوط الأول، قبل أن يحتفل مويلان بهدفه الثالث في الدقيقة 25 بتقبيل الشارة التي كان يرتديها على معصمه، في إشارة تضامنية مع فلسطين.
وزادت الأجواء توترًا في المدرجات، بعدما وجه عدد من مشجعي الكيان الصهيوني هتافات عنصرية ضد اللاعب الأيرلندي آدم إيداه، لتتواصل المشاهد المثيرة للجدل في مباراة طغت فيها الأحداث المحيطة على مجرياتها، رغم حسم أيرلندا المواجهة بثلاثية نظيفة.