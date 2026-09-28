رئيس صربيا يعلن استقالته طمعا بمنصب رئيس الوزراء

خبرني - أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش استقالته الأحد، في خطوة تتيح له خوض السباق على منصب رئيس الوزراء في انتخابات مبكرة مقرّرة الشهر المقبل.

وتأتي استقالة فوتشيتش قبل سبعة أشهر من انتهاء ولايته الثانية والأخيرة التي امتدت لخمس سنوات.

وقال فوتشيتش من القصر الرئاسي حيث كان أنصاره يهتفون باسمه: "أُعلن استقالتي من منصب الرئيس"، مضيفا "سأسلّم صباح الغد مهامي إلى رئيسة البرلمان".

وبموجب الدستور الصربي، ⁠ستتولى رئيسة البرلمان المنتهية ولايتها ⁠آنا برنابيتش مهام الرئيس بالإنابة إلى حين انتخاب رئيس جديد.

ويجب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية خلال 90 يوما، على أن تستمر الحملات ⁠الانتخابية ما بين 30 و60 يوما.

وكان الرئيس الصربي أعلن -في مطلع الشهر الحالي- حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك تلبية لمطلب أساسي للحركة الاحتجاجية المتواصلة في البلاد.

انتخابات مبكرة

وكان من المقرّر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في ديسمبر/كانون الأول 2027، لكن فوتشيتش دعا إلى انتخابات مبكرة بعد مظاهرات مناهضة للحكومة نُظّمت في البلاد على مدى نحو عامين.

وتشهد صربيا احتجاجات مناهضة للفساد منذ مقتل 16 شخصا في حادث انهيار سقف محطة للسكك الحديد بمدينة نوفي ساد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وتطورت الدعوات لإجراء تحقيق شفاف إلى المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن أصبح هذا الحادث المأسوي رمزا للفساد المستشري في البلاد.

وتطالب الحركة الاحتجاجية -التي بدأت باعتصامات طلابية في الجامعات- بإجراء انتخابات مبكرة منذ مايو/أيار 2025، وهي تستعد لخوض الانتخابات بقائمتها الخاصة.

وتشكّل هذه الحركة الاحتجاجية أكبر تحدّ حتى الآن أمام فوتشيتش القومي البالغ 56 عاما، والذي يهيمن على المشهد السياسي الصربي منذ أكثر من عقد كرئيس للوزراء ورئيس للجمهورية.