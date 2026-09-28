تقارير : نتنياهو زار أبو ظبي سرا والتقى رئيس الإمارات محمد بن زايد

خبرني - أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية ووكالة رويترز بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار أبو ظبي، الأحد، والتقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في زيارة وصفتها القناة بالسرية.

ونقلت القناة عن مصدرين أن نتنياهو غادر إسرائيل صباحا على متن طائرة خاصة إلى أبو ظبي، وقضى يومه في الإمارات قبل أن يعود مساء.

وأضافت أن نتنياهو ومرافقيه توجهوا إلى الإمارات في عدة طائرات، ضمن زيارة خُصصت لمحادثة جرى معظمها على انفراد.

وقالت القناة الـ12 إن مكتب نتنياهو امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الزيارة.

وأشارت القناة إلى أن الزيارة جرت قبل نحو شهر من الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، وبعد يومين فقط من عودة نتنياهو من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما نقلت وكالة رويترز عن ‌مسؤول إسرائيلي تأكيده أن نتنياهو ⁠زار أبو ظبي والتقى ⁠برئيس دولة الإمارات الأحد.

ولم يصدر حتى كتابة هذه الأسطر، تعليق من الجانب الإماراتي بشأن ما أوردته القناة الـ12 الإسرائيلية.

تقرير هآرتس

يأتي ذلك في ظل جدل أثاره تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، قالت فيه إن الشيخ محمد بن زايد حذّر نتنياهو، خلال اتصال هاتفي في 23 سبتمبر/أيلول 2023، من نية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنفيذ هجوم.

ووفق الصحيفة، تجاهل نتنياهو التحذير ولم ينقل المعلومات إلى كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، لكن مكتبه كذّب التقارير المتداولة بهذا الخصوص، وقال إن رئيس الوزراء لم يتلق أي تحذيرات من الإمارات قبل هجوم 7 أكتوبر، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك معلومات ذات صلة فقد مُررت عبر القنوات الاستخباراتية بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد قالت، في بيان أصدرته في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، إن حكومة الإمارات لا تعلق على ما تنشره وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات.

وأضافت أن الجهات الحكومية في الإمارات وإسرائيل حافظت، منذ بدء العلاقات بين البلدين قبل أكثر من 5 سنوات، على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة، مؤكدة أنه "عند الحاجة، جرى ولا يزال تبادل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية". ولم يوضح البيان تفاصيل التقارير الإعلامية التي أشار إليها.