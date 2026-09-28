البرتغال تعود بالنقاط الثلاث من أرض النرويج

خبرني - نجح منتخب البرتغال بالعودة منتصراً من أرض منافسه منتخب النرويج 2-1 الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل للبرتغال جواو فيليكس 17 وغونزالو راموس 54 في حين سجل للنرويج هداف مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند 51.

وصار رصيد البرتغال 6 نقاط في صدارة المجموعة أمام النرويج 3 نقاط، والدنمارك 3 نقاط وويلز أخيرةً بلا رصيد.

وكانت الغلبة الأحد لرجال جيزوس الذين ألحقوا بإرلينغ هالاند ورفاقه هزيمتهم الأولى على أرضهم منذ 22 آذار/مارس ودياً ضد تشيكيا (1-2)، لتبقى النرويج من دون فوز على "سيليساو" أوروبا منذ انتصارها الوحيد في 12 مواجهة في أيلول/سبتمبر 2010 ضمن تصفيات كأس أوروبا 2012.