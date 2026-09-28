هولندا تعود بالانتصار من صربيا وألمانيا تخسر على أرضها

خبرني - خسر منتخب ألمانيا 0-1 أمام ضيفه منتخب اليونان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية في أوغسبورغ الألمانيّة.

ووقع على هدف المنتخب الزائر ديميتريس كوربيليس 74 ليضمن صدارة المجموعة بـ6 نقاط أمام هولندا 4 نقاط، وألمانيا نقطة واحدة وصربيا أخيرة بلا رصيد.

ورغم السيطرة شبه الكاملة على الشوط الأول، اكتفى المنتخب الألماني بالتسديد مرة واحدة على مرمى الضيوف.

في الشوط الثاني، جرّب بامبيس كونتي ويوزوا كيميش هزّ الشباك اليونانية لكن محاولتيهما لم تشكّلا خطراً كبيراً على الحارس كونستانتينوس تزولاكيس (50 و53).

وأدخل كلوب كل من جوناثان بوركاردت وفلوريان فيرتس (65) لتعزيز الهجوم، لكن الضيوف استفاقوا وهددوا المرمى الألماني بتسديدة فوتيس يوانيديس القريبة من القائم الأيمن (68).

وجاءت المفاجأة بهدف السبق من البديل كوربيليس الذي استلم كرة على مشارف منطقة الجزاء، تخطّى من بعدها فيليكس نميتشا وسددها أرضية زاحفة إلى يمين الحارس ألكسندر نوبل (74).

سُرعان ما دفع كلوب بسيرج غنابري (76) ومن بعده هينيس بيرنس وأنتون شتاخ (84)، وكاد الأول يعادل النتيجة بتسديدة من على مشارف المنطقة، لكن تزولاكيس أبعدها، وردّ عليه فانغيليس بافليديس بتصويبة علت العارضة قبل نهاية المباراة بدقيقتين.



هولندا تعود بالانتصار من أرض صربيا

بدورها ، فازت هولندا على مستضيفتها صربيا 2-1 .

ميكس ميردينك منح التقدم للضيف البرتقالي من علامة الجزاء في الدقيقة 30.

وعادل لوكا يوفيتش النتيجة لمصلحة المنتخب الصربي مباشرة بعد انطلاق الشوط الثاني.

وأمنت هولندا النقاط الثلاث بهدف دونه مجدداً ميردينك موقعاً على الثنائية في الدقيقة 69.

وبدأ تشافي مهمته مع "الطواحين" الخميس بتعادل في الرمق الأخير مع ألمانيا 1-1 في أمستردام، ثم حقق الأحد فوزه الأول مع المنتخب الذي تعهد بإعادة الفلسفة الهجومية التي اشتهر بها سابقا.

وسجل ميردينك ظهوره الأول أساسياً مع منتخب هولندا، بعدما شارك مهاجم ألكمار للمرة الأولى بقميص الطواحين بديلاً في الدقيقة 35 من مباراة ألمانيا عقب إصابة بريان بروبي.

وقال تشافي "كان بإمكاننا أن نؤدي بشكل أفضل... لكن كنا نستحق الفوز. عانينا في عدة فترات لأن صربيا تضم بعض اللاعبين المميزين على الصعيد الفردي، لاسيما لوكا يوفيتش ودوشان تاديتش".

وتابع عن أسلوبه "أريد أن نستحوذ على الكرة وأن نواصل الضغط طوال 90 دقيقة. قد يتطلب ذلك تغييرا في العقلية، لكن هذه هي الطريقة التي أريد أن نلعب بها".

وجاء إشراك ميردينك ضمن تعديلين أجراهما تشافي على التشكيلة الأساسية التي خاضت مباراة أمستردام، والثاني كان في خط الوسط حيث حل جوي فيرمان مكان كوينتن تيمبر الذي بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء.