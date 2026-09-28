صدمة في جنوب إفريقيا بعد مقتل 27 شخصا في واقعتي إطلاق نار

خبرني - واصلت الشرطة في جنوب أفريقيا الأحد ملاحقة مرتكبي واقعتي إطلاق نار منفصلتين أسفرتا عن مقتل 27 شخصا خلال ساعات قليلة، مما يسلط الضوء على مشكلة العنف المسلح في البلاد.

وعلق الرئيس سيريل رامابوسا على الواقعتين، اللتين جاءتا بعد أيام قليلة من واقعة إطلاق نار أخرى أودت بحياة 11 شخصا خلال حفلة منزلية قرب دربان، قائلا "لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو".

ولا تزال السلطات تعمل على تحديد دوافع واقعتي إطلاق النار اللتين حدثتا قرب جوهانسبرغ وكيب تاون، لكن التحقيقات الأولية تشير إلى أن إحداهما ربما تكون مرتبطة بصراع على النفوذ بين عمال يعملون بشكل غير قانوني في المناجم، والأخرى بمنافسة تجارية.

وقال رامابوسا لوسائل إعلام محلية "هذا هو مستوى الجريمة الذي يتعين علينا خفضه، وستواصل قواتنا الأمنية بذل أقصى جهودها".

وتنتشر جرائم العنف في جنوب أفريقيا رغم الجهود الرامية إلى خفض معدلات القتل، التي تُعد من بين الأعلى عالميا مقارنة بعدد السكان.

- هجوم داخل حانة

قالت الشرطة إن 17 شخصا قُتلوا فيما أصيب 15 داخل حانة في بلدة ويديلا الواقعة على بعد قرابة 80 كيلومترا من جوهانسبرغ، بعدما أطلق مشتبه بهم، كانوا يحملون بنادق من طراز إيه.كيه-47، النار.

وأشار رامابوسا إلى أن الشرطة تحتفظ بصور للمشتبه بهم في تلك الواقعة وتعمل على تعقبهم.

وقال تومي مثومبيني، مفوض الشرطة في الإقليم، لصحفيين إن أحد مسارات التحقيق يرجح أن تكون واقعة إطلاق النار مرتبطة ”بصراع على النفوذ في أنشطة التعدين غير القانوني“.

وأضاف أن واقعة إطلاق النار التي شهدتها الحانة أمس السبت ربما كانت بدافع الانتقام ردا على واقعة أخرى وقعت في المكان نفسه قبل قرابة شهر.

وأشار مثومبيني إلى أنه لم يتم التعرف على هوية جميع القتلى والمصابين بعد، لكن من بينهم مواطنون من جنوب أفريقيا وليسوتو، بالإضافة إلى مواطن إثيوبي بين المصابين.

