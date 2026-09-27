قطر تهزم اليمن وتتأهل إلى نصف نهائي خليجي 27

خبرني - حقق المنتخب القطري فوزه الثاني على التوالي في كأس الخليج "خليجي 27" في جدة، بعدما تغلب على نظيره اليمني بهدف دون رد، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح يوسف عبدالرزاق في تسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح المنتخب القطري في الدقيقة 64.

وأتيحت لقطر فرصة تعزيز تقدمها عندما حصلت على ركلة جزاء، لكن أكرم عفيف أهدرها بعدما تصدى لها محمد أمان حارس المنتخب اليمني.

وحافظ المنتخب القطري على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق فوزه الثاني على التوالي ويرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ويتأهل إلى الدور نصف النهائي.