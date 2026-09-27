*
الاثنين: 28 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الإمارات تهزم البحرين بثلاثية وتتأهل إلى نصف نهائي خليجي 27

  • 27 أيلول 2026
  • 23:46
الإمارات تهزم البحرين بثلاثية وتتأهل إلى نصف نهائي خليجي 27

خبرني - تأهل المنتخب الإماراتي إلى الدور نصف النهائي من كأس الخليج "خليجي 27" في جدة، بعدما تغلب على نظيره البحريني حامل اللقب بثلاثة أهداف دون رد، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وتقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة 30 عن طريق عثمان كامارا، ثم عزز غييرمي بالا تقدم بلاده بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يكمل علي صالح ثلاثية فريقه عند الدقيقة 88.

ورفع المنتخب الإماراتي، بقيادة الكرواتي زلاتكو داليتش، رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن قطر، التي تملك الرصيد ذاته عقب فوزها على اليمن بهدف دون رد في وقت سابق من يوم الأحد، ليضمن المنتخبان تأهلهما رسمياً إلى الدور نصف النهائي قبل الجولة الأخيرة.

في المقابل، ودع المنتخب البحريني، حامل لقب النسخة الماضية، البطولة من دور المجموعات بعدما تلقى خسارته الثانية توالياً وظل دون نقاط، ليفقد فرصة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

وتنحصر المنافسة بين الإمارات وقطر في الجولة الثالثة والأخيرة على صدارة المجموعة، بينما يلعب منتخبا البحرين واليمن بعدما فقدا فرصة التأهل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

قطر تهزم اليمن وتتأهل إلى نصف نهائي خليجي 27
قطر تهزم اليمن وتتأهل إلى نصف نهائي خليجي 27
  • 2026-09-27 23:47
أكسيوس: وساطة قطرية مكثفة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران
أكسيوس: وساطة قطرية مكثفة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران
  • 2026-09-27 19:50
موسم الرياض 2026 ينطلق في أكتوبر.. 10 أسابيع من الفعاليات المنتظرة
موسم الرياض 2026 ينطلق في أكتوبر.. 10 أسابيع من الفعاليات المنتظرة
  • 2026-09-27 18:32
الإمارات تُخصّص 10 ملايين دولار لمواجهة تفشي إيبولا
الإمارات تُخصّص 10 ملايين دولار لمواجهة تفشي إيبولا
  • 2026-09-27 16:21
الكويت.. إحباط تهريب 47 كلغ من مخدر الكريستال «الشبو» و45 ليتراً كرريستال خام «شبو خام»
الكويت.. إحباط تهريب 47 كلغ من مخدر الكريستال «الشبو» و45 ليتراً كرريستال خام...
  • 2026-09-27 15:55
بلومبيرغ: أرامكو تدرس إنشاء وحدة مستقلة للغاز
بلومبيرغ: أرامكو تدرس إنشاء وحدة مستقلة للغاز
  • 2026-09-27 15:50