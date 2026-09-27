العراق.. مقتل عنصرين من داعش في كركوك

خبرني - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، مقتل إرهابيين اثنين يرتديان حزامين ناسفين في التون كوبري بمحافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اشتباكات جهاز مكافحة الإرهاب مع فلول عصابات داعش الإرهابي في محافظة كركوك، أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين يرتديان أحزمة ناسفة في التون كوبري".

وقبيل ذلك بساعات، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق وفاة امرأة خلال محاولة استهداف عنصرين في داعش في كركوك (250 كم شمال بغداد).



وقالت خلية الإعلام في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "رصدت القوات الأمنية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت حركة لعنصرين من بقايا داعش قرب قرية المالحة الواقعة ضمن قاطع (الفرقة 11) في قيادة عمليات كركوك".

وأضافت أنه "على إثر ذلك، شاغلت قطعاتنا الموقع المرصود عبر إطلاق قنبرتي هاون"، مشيرة إلى أن "الحادث أدى إلى إصابة امرأة مدنية تصادف وجودها بالقرب من الموقع، حيث نُقلت بصورة عاجلة إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها".