بلدية جرش: أعمال صيانة لإنارة المدخل الرئيسي لمنطقة الكفير

خبرني - أنجزت كوادر بلدية جرش الكبرى أعمال صيانة إنارة المدخل الرئيسي لمنطقة الكفير، ضمن أعمال البلدية الرامية إلى تحسين واقع الإنارة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال القائم بأعمال مدير منطقة الكفير أحمد حمد الدلابيح، إن أعمال الصيانة جاءت بتوجيهات من رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، وشملت إنارة المدخل الرئيسي للمنطقة، بما يعزز مستوى الإنارة على الطريق ويرفع جاهزيته خلال ساعات الليل.

وأضاف الدلابيح أن أعمال الصيانة تأتي في إطار متابعة بلدية جرش الكبرى لاحتياجات مناطقها، وتنفيذ الأعمال الخدمية وفق الأولويات الميدانية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتزيين مدخل المنطقة.