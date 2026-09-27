البدور: غيرنا كثير من القيادات في وزارة الصحة .. و150 إجراء خلال أيام

خبرني - كشف وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور، إنّ الوزارة خلال عامين ماضيين، شهدت تغيير دم للقيادات الكبرى، وعينت مدراء في الأربعينيات من أعمارهم، حيث ضخ شبابًا في مختلف القطاعات.

وقال البدور في حديثه لبرنامج نبض البلد عبر رؤيا، إنّ مكتبه مفتوح لكل المسؤولين في الصحة، وقد استقبل بالفعل الأفكار من مختلف المسؤولين والمدراء الشباب، سواءً في المستشفيات أو المراكز الصحية.

وبين أنّه اتخذ نحو 150 إجراءً خلال 4 ايام فقط، جراء الملاحظات التي تصله من الموظفين، بشكل سري عبر رقم واتس آب خاص به، حيث يحتفظ بالجهاز الخلوي وحده ولا يطلع عليه أحد.

ونوه إلى أنّ الكوادر في وزارة الصحة، تقوم بجهود مميزة، مشيرًا إلى انّ الكوادر الطبية طالبت بالحوافز ويجري العمل على إعادة موعد صرفها الطبيعي.

وأشار إلى أنه جار العمل على تسريع عملية حصول المريض على الخدمة الصحية، فمثلًا مرضى الأدوية الشهرية بدأت الوزارة العمل على توصيل أدويتهم إلى منازلهم أو صرفها فور وصولهم إلى العيادات ومراكز الصرف للتخفيف على المؤسسات الصحية.

وأضاف أنّ دور العيادات، بدأ ينخفض من خلال عيادات جانبية تقيم المريض مباشرة لتسهيل حصول الناس على الخدمات وعدم الانتظار طويلًا في الدور.