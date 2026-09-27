بعد استياء الجماهير.. اتحاد الكرة يعتذر ويكشف سبب خلل بث مباراة النشامى وسورية

خبرني - يتفهم الاتحاد الأردني لكرة القدم حالة الاستياء التي عبّرت عنها الجماهير الأردنية، مقدماً اعتذاره عن سوء البث التلفزيوني المقدم من الشركة المنتجة لمباراة المنتخب الوطني أمام سوريا، وعدم وصول تجربة المشاهدة المرجوة والمتفق عليها.

ويوضح الاتحاد أن تأخر الرد على العرض المقدم من الاتحاد للقنوات المحلية للحصول على حقوق البث، لم يترك للاتحاد الخيار سوى إتمام إجراءات البث من خلال إحدى الشركات المتخصصة في خدمات البث والإنتاج التلفزيوني.

ورغم إجراء الاختبارات الفنية اللازمة قبل المباراة، فقد طرأ خلل فني على خدمة الإنترنت المستخدمة في نقل الإشارة، ما أثر على استقرار البث ووصوله إلى المشاهدين.

ويؤكد الاتحاد أن الهدف من ترتيبات البث كان ضمان وصول المباراة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجماهير، وأنه سيتم التعامل مع ما حدث بالإجراءات التي تضمن معالجته وعدم تكراره.

وفيما يتعلق بالمباريات المقبلة للمنتخب الوطني أمام فنزويلا ومن ثم إندونيسيا وأستراليا، فقد باشر الاتحاد اتخاذ الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن استقرار البث وتوفير تجربة المشاهدة التي تتطلع إليها الجماهير.

ويؤكد الاتحاد أن الجماهير الأردنية هي محور اهتمامه، وأن العمل مستمر لتوفير أفضل تجربة ممكنة، سواء للجماهير الحاضرة في الملاعب أو المتابعة خلف الشاشات.