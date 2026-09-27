تليغراف: إيران بصدارة الاشتباه باستهداف قاعدة بريطانية تستخدمها قوات أميركية

خبرني - تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في احتمال وقوف إيران وراء مخطط تفجير مشتبه به استهدف قاعدة "RAF Fairford" فيرفود الجوية في غلوسترشير، التي تستخدمها القوات الجوية الأميركية في عملياتها ضد إيران، وفقًا لما أوردته صحيفة "تليغراف" البريطانية.

واعتقلت السلطات البريطانية خمسة رجال للاشتباه في ارتكاب مخالفات بموجب قانون المتفجرات والتحضير لعمل إرهابي، بعد رصد ثلاث شاحنات مشبوهة كانت تتجه نحو القاعدة في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقالت "تليغراف" إن المحققين يدرسون عدة احتمالات بشأن الجهة التي تقف وراء المخطط، من بينها عملية تخريب روسية أو مخطط مرتبط بجماعات إسلامية متطرفة، لكن مصادر مطلعة على التحقيق قالت إن الدافع المرتبط بإيران يُعد حاليًا الاحتمال الأرجح.



وبحسب المصادر التي نقلتها الصحيفة، فإنه إذا تأكد وجود صلة بطهران، فمن المرجح أن تكون العملية قد نُفذت بواسطة عناصر مرتبطة بإيران مباشرة، وليس من خلال وكلاء إجراميين، كما حدث في حوادث سابقة نسبت إلى شبكات مرتبطة بإيران.

وتكتسب فرضية الدافع الإيراني أهمية خاصة بسبب موقع القاعدة ودورها في العمليات العسكرية الأميركية. فقد استخدمت "RAF Fairford" من جانب القوات الجوية الأميركية خلال العمليات ضد أهداف إيرانية، ما جعلها في السابق موضع تهديد مباشر من طهران. وكان الحرس الثوري الإيراني قد هدد في يوليو الماضي باستهداف القاعدة، قائلًا إن "أي قاعدة تُستخدم للعدوان على الأراضي الإيرانية هي هدف مشروع لنا".



ترامب: كانوا يريدون إحداث "أضرار كبيرة"

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرجال المعتقلين كانوا "يبحثون عن إحداث أضرار كبيرة"، مشيداً بالتعاون بين السلطات البريطانية والأميركية. وأضاف أن المشتبه بهم كانوا تحت المراقبة لفترة طويلة قبل القبض عليهم.

وأعلنت الشرطة أن العملية بدأت بعد تلقي بلاغ في نحو الساعة 12:45 صباحًا عن ثلاث مركبات مشبوهة تتجه نحو القاعدة، لتنتشر بعدها قوات مسلحة وتعتقل الرجال الخمسة في منطقة ويلفورد القريبة.

كما استُدعي فريق متخصص من الجيش البريطاني للتعامل مع المتفجرات لفحص المركبات، فيما أُخلي نحو 85 منزلًا من سكان المنطقة كإجراء احترازي.

وتُظهر صور من موقع الحادث روبوتًا تابعًا لفريق التخلص من المتفجرات وهو يفحص ثلاث شاحنات بيضاء، فيما فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا واسعًا حول المنطقة.