الفاو والمركز الوطني للبحوث الزراعية يوقعان اتفاقية لتعزيز التكيف مع الجفاف والزراعة المستدامة

خبرني - وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في الأردن والمركز الوطني للبحوث الزراعية اتفاقية تعاون لتنفيذ مجموعة من التدخلات الرامية إلى تعزيز التكيف مع الجفاف وتغير المناخ، وذلك ضمن مشروع "من الندرة إلى الاستدامة– بناء تدخلات تكيفية لمواجهة الجفاف في الزراعة: التكيف مع المناخ وتعزيز قدرة الأردن على الصمود في وجه الجفاف"، الممول من حكومة اليابان.

ووقع الاتفاقية ممثل "الفاو" في الأردن ثائر ياسين، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالوكالة زكريا مسلّم، بحضور ممثلين عن الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم المجتمعات الزراعية المتأثرة بالجفاف وتعزيز تبني الممارسات الزراعية المستدامة والمتكيفة مع المناخ، من خلال تطوير القدرات المؤسسية، واختبار الحلول المبتكرة، وتحسين إدارة الأراضي والموارد المائية، بما يسهم في تعزيز صمود القطاع الزراعي الأردني في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.

وقال ياسين، إن هذه الاتفاقية تعكس التزام الفاو بمواصلة دعم الأردن في مواجهة آثار تغير المناخ والجفاف من خلال تعزيز الشراكات الوطنية وتطوير حلول عملية ومستدامة تسهم في بناء قطاع زراعي أكثر قدرة على التكيف والصمود.

من جانبه، أكد مسلم أن هذه الاتفاقية تجسد التزامنا المشترك بتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع آثار الجفاف وتغير المناخ من خلال توظيف البحث العلمي والابتكار الزراعي.

وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بدعم من الحكومة اليابانية، سنعمل على تطوير ونشر حلول وممارسات مستدامة تسهم في دعم الفئات الأقل حظا، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في الأردن.

وبحسب بيان صادر عن الفاو فإن الاتفاقية تشمل تنفيذ أنشطة تدريبية وتطبيقية في مجالات تربية النحل المستدامة، والزراعة المستدامة والمتكيفة مع الجفاف، وإنتاج السماد العضوي باستخدام ذبابة الجندي الأسود والديدان، والإدارة التجديدية للتربة، إلى جانب بناء قدرات الكوادر الفنية والباحثين والجهات ذات العلاقة على الحلول المبتكرة للزراعة المتوافقة مع الطبيعة.

وأضاف البيان أن الأنشطة ستتضمن إنشاء موقع تجريبي وتدريبي في محطة شرحبيل بن حسنة للزراعة المستدامة، وتنفيذ تطبيقات حقلية للممارسات الزراعية المتكيفة مع الجفاف، وإعداد ونشر أدلة لأفضل الممارسات وتوثيق النتائج والدروس المستفادة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من برامج التدريب 60 شخصا في مجال تربية النحل المستدامة، و20 شخصا في مجال الزراعة المستدامة والمتكيفة مع الجفاف وإنتاج السماد العضوي، إضافة إلى 20 شخصا من موظفي المركز والجهات ذات العلاقة في مجال الحلول المبتكرة للزراعة المتوافقة مع الطبيعة.

وينفذ مشروع "من الندرة إلى الاستدامة" في محافظتي عجلون وجرش وشمال وادي الأردن، ويهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات الزراعية والمؤسسات الوطنية على التكيف مع الجفاف وتغير المناخ، واستعادة الإنتاج الزراعي وسبل العيش، من خلال توفير حلول زراعية مبتكرة، وإنشاء مواقع تجريبية وإرشادية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتوثيق ونشر أفضل الممارسات والدروس المستفادة.

ويؤكد توقيع هذه الاتفاقية أهمية الشراكة بين الفاو والمركز الوطني للبحوث الزراعية في دعم التحول نحو نظم زراعية أكثر استدامة وكفاءة وقدرة على الصمود، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الأردن.