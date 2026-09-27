بدء تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين

خبرني - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تبدأ اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 27-9-2026 وحتى الساعة (3) الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق 30-9-2026، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة/ قسم البكالوريوس على الرابط التالي: https://admhec.gov.jo/SonJoMother2026/ حيث يقوم الطالب (المحقق لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2026)، أو الدورة التكميلية (2025) فقط)، بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه.

شروط الاستفادة من المقاعد المخصصة للطلبة أبناء الأردنيات:

1. أن يكون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية.

2. أن يكون الطالب من المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2026)، أو الدورة التكميلية (2025) فقط.

بعد الدخول إلى برمجية تقديم طلبات الالتحاق يقوم الطالب بإدخال البيانات الآتية:

• الرقم المتسلسل في البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات.

• رقم الجلوس والدورة في شهادة الدراسة الثانوية العامة.

• الرقم الوطني، ومكان ورقم القيد للأم الأردنية.

ملاحظات هامة:

• يستثنى من قبول الطلبة أبناء الأردنيات الطلبة المرشحون للقبول في قائمة المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات (أبناء قطاع غزة)، أو المرشحون للاستفادة من أي تخصيص آخر.

• يتم قبول الطلبة أبناء الأردنيات حسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في العام الجامعي الحالي (2026-2027)، والتي تم إعلانها على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.