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الأردن وسورية يتعادلان 1-1 في ودية دولية بعمان

  • 27 أيلول 2026
  • 21:57
الأردن وسورية يتعادلان 11 في ودية دولية بعمان

خبرني - تعادل منتخب النشامى لكرة القدم مع نظيره السوري بنتيجة 1-1، في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمّان، ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس آسيا 2027.

وافتتح علي علوان التسجيل للمنتخب الأردني في الدقيقة 38، بعدما أطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس السوري إلياس هدايا، لينهي النشامى الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد، رغم تبادل الهجمات بين المنتخبين خلال الدقائق الأخيرة.

ولم ينجح أي من المنتخبين في تسجيل هدف آخر، لتنتهي المواجهة بالتعادل 1-1.

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