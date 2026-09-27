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  • اسرائيل تلغي اعتماد دبلوماسيين هولنديين في رام الله وتنهي حصانتهم خلال 7 أيام

اسرائيل تلغي اعتماد دبلوماسيين هولنديين في رام الله وتنهي حصانتهم خلال 7 أيام

  • 27 أيلول 2026
  • 21:40
اسرائيل تلغي اعتماد دبلوماسيين هولنديين في رام الله وتنهي حصانتهم خلال 7 أيام

خبرني -  أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر السفارة الهولندية في إسرائيل بقرار يقضي بإلغاء اعتماد عدد من الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله، ومنحهم مهلة سبعة أيام لإعادة الوثائق الدبلوماسية التي أصدرتها لهم السلطات الإسرائيلية.

وبحسب القرار الإسرائيلي، تنتهي بانقضاء المهلة الامتيازات والحصانات والحقوق التي تمنحها إسرائيل لهؤلاء الدبلوماسيين بموجب صفتهم الدبلوماسية، وفق ما أوردته مصادر إعلامية إسرائيلية.

ويأتي القرار على خلفية الإجراءات التي اتخذتها هولندا بحق منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ودخلت الإجراءات الهولندية حيز التنفيذ في 22 سبتمبر/أيلول الجاري، وتشمل حظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات داخل السوق الهولندية.

وكانت الحكومة الهولندية قد أقرت الإجراء باعتباره يهدف إلى منع الأنشطة الاقتصادية الهولندية من المساهمة في استمرار وضع تعتبره مخالفاً للقانون الدولي، فيما رفضت إسرائيل الخطوة واعتبرتها جزءاً من سلسلة إجراءات هولندية ضدها.

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