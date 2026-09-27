معايير جديدة لتشخيص نقص الحديد لدى النساء.. ما الحد الجديد؟

خبرني - شهدت معايير تشخيص نقص الحديد تحديثًا طبيًا جديدًا، بعد مراجعة الجمعية الأمريكية لأمراض الدم للحدود المستخدمة في تحديد انخفاض مخزون الحديد، وهو تغيير قد يساعد على اكتشاف الحالات التي كانت لا تظهر بوضوح في نتائج التحاليل وفق المعايير السابقة.

وتكتسب هذه التوصيات أهمية خاصة لدى النساء، نظرًا إلى أن انخفاض مخزون الحديد قد يرتبط بفقدان الدم المتكرر، خصوصًا خلال فترة الحيض، كما يمكن أن يحدث في أثناء الحمل. وفي بعض الحالات، يبدأ استنزاف مخزون الحديد قبل ظهور انخفاض واضح في مستوى الهيموجلوبين.

ما الحد الجديد لنقص الحديد؟

يعتمد تقييم مخزون الحديد بشكل أساسي على تحليل الفيريتين، وهو مؤشر يساعد على معرفة كمية الحديد المخزنة في الجسم.

وبموجب التوصيات الجديدة، أصبح مستوى الفيريتين عند 30 نانوجرامًا لكل ملليلتر أو أقل مؤشرًا على نقص الحديد لدى البالغين والنساء في فترة الحمل، مقارنة بحد سابق كان يبلغ 15 نانوجرامًا في بعض المعايير المستخدمة سابقًا.

كما يمكن اعتماد حد يصل إلى 50 نانوجرامًا لكل ملليلتر لدى بعض الفئات الأكثر عرضة لنقص الحديد، وفقًا للحالة الصحية وعوامل الخطورة والأعراض المصاحبة.

ويعني تغيير الحدود التشخيصية أن بعض النتائج التي كانت تُفسر سابقًا باعتبارها طبيعية قد تستدعي الآن مزيدًا من التقييم. فعلى سبيل المثال، قد تحتاج امرأة لديها مستوى فيريتين يبلغ 22 نانوجرامًا لكل ملليلتر إلى تقييم نقص الحديد وفق المعايير الأحدث، رغم أن هذه النتيجة كانت قد لا تُصنف كنقص وفق الحد القديم البالغ 15 نانوجرامًا.

نقص الحديد لا يعني دائمًا الإصابة بفقر الدم

ومن النقاط المهمة في التوصيات الجديدة أن نقص الحديد يمكن أن يبدأ قبل الإصابة بفقر الدم. فقد ينخفض مخزون الحديد تدريجيًا بينما يبقى مستوى الهيموجلوبين ضمن النطاق الطبيعي، ما قد يجعل المشكلة غير واضحة عند الاعتماد على تحليل الدم وحده.

وقد تظهر خلال هذه المرحلة أعراض مثل التعب والإرهاق والدوخة والضعف وصعوبة التركيز، بينما قد تتطور الحالة لاحقًا إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد إذا استمر استنزاف المخزون دون معالجة السبب.

وتؤكد هذه المعايير أهمية عدم تفسير نتيجة الفيريتين بمعزل عن الحالة الصحية، إذ يحتاج تقييم نقص الحديد إلى النظر في الأعراض، والتاريخ الطبي، ومصادر فقدان الدم، إلى جانب نتائج التحاليل الأخرى.

ولا يعني انخفاض الفيريتين أن العلاج مناسب للجميع بالطريقة نفسها، لذلك ينبغي أن يكون تشخيص نقص الحديد وتحديد الحاجة إلى العلاج تحت إشراف طبي، خاصة لدى الحوامل أو النساء اللاتي يعانين من نزيف متكرر.