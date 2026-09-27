بث مباراة النشامى يثير غضب الجماهير.. تقطيع مستمر وجودة متدنية

خبرني - أثار البث التلفزيوني لمباراة المنتخب الوطني الأردني أمام نظيره السوري موجة من الاستياء بين الجماهير الأردنية، في ظل شكاوى واسعة من الانقطاع المتكرر وضعف جودة الصورة، التي وصفها متابعون بأنها لا تليق بمباراة للمنتخب الوطني.

وظهرت مشكلات فنية واضحة خلال متابعة المباراة، تمثلت في التقطيع المتكرر وانخفاض جودة الصورة إلى مستويات متدنية، ما صعّب على الجماهير متابعة مجريات اللقاء بصورة طبيعية.

وبحسب المتداول، جاء البث من خلال الإنتاج الذي وفره الاتحاد الأردني لكرة القدم، بعد عدم تولي التلفزيون الأردني إنتاج ونقل المباراة، الأمر الذي فتح باب الانتقادات حول آلية إدارة ملف النقل التلفزيوني للمباريات الدولية للمنتخب.

وتساءلت جماهير أردنية عن أسباب عدم إسناد إنتاج المباراة إلى التلفزيون الأردني، في ظل دوره في رعاية الموسم الكروي المحلي، ودعمه للأندية، ونقله للعديد من مباريات البطولات المحلية.

كما تصاعدت الانتقادات بشأن الإجراءات والترتيبات المتعلقة بحقوق النقل، وسط مطالبات بتسهيل وصول مباريات المنتخب الوطني إلى الجمهور الأردني، باعتبارها حدثًا رياضيًا يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

ويرى منتقدون أن نقل مباريات المنتخب الوطني يحتاج إلى مستوى فني وإنتاجي يواكب أهمية الحدث الرياضي وتطور تقنيات البث الحديثة، خصوصًا في ظل ارتفاع توقعات الجمهور بشأن جودة الصورة واستقرار الإشارة.