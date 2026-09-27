أنجلينا جولي تبيع قصرها التاريخي في لوس أنجلوس

خبرني - باعت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي قصرها التاريخي في حي لوس فيليز بمدينة لوس أنجلوس مقابل 24.75 مليون دولار، لتنهي بذلك نحو 9 سنوات من ملكيتها للعقار الذي ارتبط بتاريخ عدد من أبرز أسماء هوليوود.

وأظهرت سجلات العقارات إتمام الصفقة في 24 سبتمبر/ أيلول 2026، بعد نحو 4 أشهر من طرح المنزل للبيع، فيما لم تُكشف هوية المشتري الجديد حتى الآن.

وكانت جولي قد عرضت العقار للبيع في مايو الماضي مقابل 29.85 مليون دولار، قبل أن تنتهي المفاوضات بإتمام الصفقة بسعر يقل بنحو 5.1 مليون دولار عن القيمة المطلوبة عند طرحه في السوق.

أنجلينا جولي تستعد لمغادرة لوس أنجلوس

ويأتي بيع المنزل بعد تصريحات سابقة لجولي بشأن رغبتها في مغادرة لوس أنجلوس عندما يبلغ أصغر أبنائها سن 18 عاما.

وكانت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار قد كشفت في مقابلة عام 2024 عن رغبتها في قضاء وقت أطول في كمبوديا وزيارة أفراد عائلتها الذين يعيشون في مناطق مختلفة من العالم، بعدما يصبح أبناؤها جميعا بالغين.

وبلغ التوأم نوكس وفيفيان، أصغر أبناء جولي الستة، سن 18 عاما خلال صيف 2026، لتبدأ بعدها خطواتها المتعلقة بتغيير مقر إقامتها.

ومع ذلك، لم تحدد أنجلينا جولي حتى الآن مقرا دائما جديدا، وتشير أحدث المعلومات إلى أنها تعتزم قضاء مزيد من الوقت في السفر وكمبوديا وزيارة أبنائها، دون إعلان نهائي عن مغادرة الولايات المتحدة بصورة دائمة.

باعت القصر بأقل من السعر المطلوب

وبلغ سعر البيع النهائي 24.75 مليون دولار، مقارنة بسعر طلب أولي بلغ 29.85 مليون دولار، أي بفارق يقارب 17%.

ولا يعني ذلك أن جولي باعت المنزل بأقل من سعر شرائه، إذ اشترت العقار عام 2017 مقابل 24.5 مليون دولار، بعد انفصالها عن الممثل براد بيت.

وبذلك يزيد سعر البيع بنحو 250 ألف دولار فقط عن قيمة الشراء قبل نحو 9 سنوات، من دون احتساب الضرائب والعمولات وتكاليف الصيانة وإتمام الصفقة.

قصر بتاريخ هوليوودي

ولا تقتصر أهمية العقار على قيمته المالية، إذ يمثل جزءا من تاريخ هوليوود، بعدما كان مملوكا للمخرج الأمريكي الشهير سيسيل بي. ديميل، الذي عاش فيه منذ عام 1916 وحتى وفاته عام 1959.

كما ارتبط جزء من العقار بتاريخ النجم تشارلي شابلن، إذ استأجر المنزل المجاور لفترة قبل أن يشتريه ديميل لاحقا ويضمه إلى ممتلكاته، ويربطه بالمنزل الرئيسي بممر زجاجي.

ويقع القصر داخل منطقة Laughlin Park المسورة في لوس فيليز، ويتميز بإطلالات تمتد نحو تلال هوليوود ومرصد غريفيث.

تفاصيل قصر أنجلينا جولي

يمتد العقار على مساحة تقارب 2.1 فدان، بينما تبلغ مساحة المنزل الرئيسي نحو 11 ألف قدم مربعة.

ويضم القصر 6 غرف نوم و10 حمامات، إلى جانب مكتبة وصالة رياضية وقبو للنبيذ ومسبح ومنزل خاص بالمسبح ومنزل للضيوف وبيت للشاي ومرآب منفصل، فضلا عن مساحات خضراء وحدائق واسعة.

واشترت أنجلينا جولي العقار في يونيو 2017 مقابل 24.5 مليون دولار، ليصبح مقر إقامتها الرئيسي في لوس أنجلوس خلال السنوات التالية.

ومع إتمام الصفقة الجديدة، تُغلق جولي فصلا استمر قرابة 9 سنوات داخل أحد أشهر العقارات التاريخية في لوس أنجلوس، بالتزامن مع استعدادها لمرحلة جديدة تعتمد بصورة أكبر على السفر والإقامة لفترات خارج المدينة.