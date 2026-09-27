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الأردن يدخل عصر السياحة الذكية.. منصة جديدة وربط جوي مباشر مع الصين

  • 27 أيلول 2026
  • 20:24
الأردن يدخل عصر السياحة الذكية منصة جديدة وربط جوي مباشر مع الصين

خبرني - قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة رمزي المعايطة، الأحد، إن السياحة الإلكترونية والتحول الرقمي يشكلان جزءا مهما من جهود الترويج والتسويق السياحي للأردن، لما لهما من دور في تسهيل تجربة السياح القادمين إلى المملكة.

وأكد المعايطة أن الأردنيين يمتلكون خبرة طويلة في التسويق والحجوزات الإلكترونية عبر منصات السفر العالمية، التي أصبحت عاملا مؤثرا في تحديد السياح لوجهاتهم المقبلة.

وأشار إلى أن تقنيات الترويج الإلكتروني تعتمد إلى جانب المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي والخوارزميات والذكاء الاصطناعي، بما يساعد السياح في اتخاذ قراراتهم واختيار وجهاتهم.

وأوضح أن الهيئة، بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار، تعمل على تطوير منصاتها المتخصصة، ومن بينها منصة Visit Jordan ومنصات المواقع السياحية كموقع المغطس، ومنصة "سلامتك" المتخصصة في تسويق السياحة العلاجية.

وبيّن أن المنصات المطورة ستدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يمكّن المسافر والسائح من تصفح الباقات السياحية والحصول على أفضل الخدمات والأسعار، بما يسهم في توفير تجربة سياحية متكاملة.

وكشف المعايطة عن العمل على إطلاق منصة جديدة تحت اسم Explore Jordan، تختص بالباقات السياحية المتكاملة وتستهدف عددا كبيرا من الأسواق والدول.

وأشار إلى أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين فتحت آفاقا جديدة أمام القطاع السياحي، لافتا إلى وجود خطة للربط الجوي المباشر مع الصين مطلع العام المقبل عبر الملكية الأردنية، مؤكدا أهمية السوق الصيني للسياحة الأردنية.

المملكة 

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