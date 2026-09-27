تمديد فترة الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى 18 يوماً

خبرني - قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تلقت اليوم الأحد القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس، والمتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة وزيادة مدة الترشح للانتخابات التشريعية 2026 من 12 يوما إلى 18 يوما، وبذلك تصبح الفترة القانونية للترشح من تاريخ 26-9 وحتى 13/10.

وأوضحت اللجنة أنها ستعمل، في ضوء التعديل الجديد، على إعادة مواءمة جدول المدد القانونية للعملية الانتخابية بما يتوافق مع أحكام القانون المعدل، وبما يضمن استكمال جميع المراحل والإجراءات المترتبة على تمديد فترة الترشح.

وأكدت أن تعديل المدد القانونية لن يؤثر على موعد الاقتراع العام المحدد يوم السبت الموافق 28 تشرين الثاني المقبل، وأنها ماضية في تنفيذ الانتخابات وفق الموعد المحدد في المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستعلن الجدول الزمني المعدل والمواعيد الجديدة المرتبطة بمرحلة الترشح وما يليها من مراحل فور استكمال الترتيبات القانونية والفنية اللازمة.