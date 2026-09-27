كيف يحل زيدان معضلة غياب مبابي في منتخب فرنسا؟

خبرني - يعمل زين الدين زيدان مدرب منتخب فرنسا على حل أزمة خروج نجم الفريق وهدافه كيليان مبابي من معسكر "الديوك" بسبب الإصابة.

وتعرض كيليان مبابي لإصابة (الجمعة) في الركبة عقب تسجيله هدف فوز منتخب فرنسا 1-0 على تركيا في دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها أن زيدان قرر الاعتماد على عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في قلب هجوم منتخب الديوك لتعويض غياب مبابي.

وفي الإطار نفسهـ وفي ظل غياب مبابي من المنتظر أن يحمل ديمبيلي شارة قيادة الديوك خلال المتبقي من عطلة سبتمبر/ أيلول الدولية.

وجاء احتلال ديمبيلي لمركز المهاجم الصريح خلال مواجهة تركيا، بينما لعب كيليان مبابي على الجناح الأيسر.

لكن في ظل غياب مبابي عن مركز الجناح الأيسر في الفترة المقبلة فإن زيزو ينوي الاعتماد على ديزيري دوي في مركز الجناح الأيسر وفقاً لما نشره راديو "مونت كارلو".

ويحظى ديزيري دوي بحسب الراديو الفرنسي بتقدير كبير من قبل الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة زين الدين زيدان.

ورغم أن برادلي باركولا يمكن أن يكون بديلاً محتملاً، وكذلك ريان شرقي أو مغناس أكليوش، اللذين يجيدان اللعب أيضاً في مركز الجناح الأيسر، فإن دوي يظل المرشح الأبرز حالياً.

علماً بأن فرنسا لديها مباراتان ضد بلجيكا وواحدة ضد إيطاليا، في عطلة سبتمبر وأكتوبر/ تشرين الأول الدولية ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.