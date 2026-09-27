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إذاعة الجيش الإسرائيلي: 82 جندياً قتلوا في غزة بحوادث تشغيلية

  • 27 أيلول 2026
  • 20:13
إذاعة الجيش الإسرائيلي 82 جندياً قتلوا في غزة بحوادث تشغيلية

خبرني - كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 82 جندياً إسرائيلياً قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب نتيجة حوادث تشغيلية، من أصل 474 جندياً قُتلوا خلال القتال في القطاع.

وبحسب المعطيات التي أوردتها الإذاعة، فإن القتلى جراء الحوادث التشغيلية يشكلون نحو 17% من إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة، أي ما يقارب جندياً واحداً من كل خمسة جنود قُتلوا خلال العمليات العسكرية في القطاع.

وتشمل الحوادث التشغيلية، وفق التصنيف العسكري الإسرائيلي، حالات الوفاة الناتجة عن أخطاء أو حوادث أثناء العمليات والمهام العسكرية، وليس نتيجة اشتباك مباشر مع الفصائل الفلسطينية.

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