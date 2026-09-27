أكسيوس: وساطة قطرية مكثفة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران

خبرني - قال موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤول أمريكي ومصدرين إقليميين، إن وسطاء قطريين يواصلون جهوداً دبلوماسية مكثفة بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد المسار التفاوضي بين الجانبين.

وبحسب المصادر، ناقش الوسطاء القطريون المقترح الإيراني الأصلي مع الجانبين، قبل أن يقدموا مقترحاً توفيقياً للطرفين من أجل مراجعته، في محاولة لتقليص الخلافات القائمة بين واشنطن وطهران.

وأوضح التقرير أن الوسطاء القطريين واصلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع نقل الرسائل بشكل منفصل بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين، والعمل على إدخال تعديلات على نص المقترح.

ومن المتوقع، وفق «أكسيوس»، أن يلتقي الوسطاء القطريون بشكل منفصل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اعتباراً من يوم الاثنين، في إطار مواصلة الجهود غير المباشرة.