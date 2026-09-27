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بزشكيان: أمريكا لن ترى سقوط إيران إلا في أحلامها

  • 27 أيلول 2026
  • 19:17
بزشكيان أمريكا لن ترى سقوط إيران إلا في أحلامها

خبرني - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الولايات المتحدة لن تتمكن من رؤية سقوط إيران وتدميرها، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيواصل الصمود في مواجهة الضغوط والتحديات.

وأضاف بزشكيان أن واشنطن وإسرائيل لم تتوقعا قدرة الشعب الإيراني على الصمود رغم الصعوبات التي تواجه البلاد، مشيراً إلى أنهما كانتا تراهنان على حدوث انهيار داخلي في إيران.

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده لن تخضع للضغوط، مؤكداً أن وحدة الشعب الإيراني تمثل، بحسب وصفه، عاملاً أساسياً في مواجهة ما تتعرض له البلاد.

وفي انتقاد مباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اتهم بزشكيان الإدارة الأمريكية بعدم إيلاء القوانين الدولية وحقوق الإنسان أهمية، وقال إن ترمب يواصل تهديد الشعب الإيراني بما وصفه بـ"الإبادة".

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