أمانة عمّان تواصل إزالة الأشجار عن الأرصفة

خبرني - قال مدير الإنشاءات في أمانة عمّان الكبرى هاني المراشدة، الأحد، إن أمانة عمّان تواصل حملة إزالة الأشجار المخالفة لنظام الأمانة على الأرصفة التي يقل عرضها عن مترين، ضمن حملة مستمرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة والبنية التحتية وتحقيق أرصفة آمنة للمشاة.

وأوضح المراشدة، في تصريحات لـقناة "المملكة"، أن الحملة الحالية تأتي استمرارا لحملات سابقة أزيلت خلالها العوائق المخالفة على الأرصفة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تركز على إزالة الأشجار المخالفة وفقا لأحكام النظام، إلى جانب تقليم الأشجار الموجودة على الأرصفة التي يزيد عرضها عن مترين وتحتاج إلى التقليم.

وبيّن أن نظام أمانة عمّان يحدد الأرصفة المسموح بزراعة الأشجار عليها، حيث إن الأرصفة التي يقل عرضها عن مترين مخصصة لحركة المشاة ولا يسمح بزراعة الأشجار عليها، بينما يسمح بزراعة الأشجار على الأرصفة التي يزيد عرضها عن مترين.

وقال المراشدة إن الحملة بدأت في منطقة زهران، وتحديدا في منطقة صلاح الدين، وستستمر في مناطق أخرى ضمن مناطق أمانة عمّان، لافتا إلى أن الهدف منها تحقيق أرصفة آمنة للمشاة ومستخدمي الطريق.

وأضاف أن الحملة تشمل الأشجار التي تعترض حركة المشاة، موضحا أن بعض الأشجار تحتاج أحيانا إلى التقليم ومن ثم الإزالة، فيما تحتاج أشجار أخرى إلى التقليم فقط.

وأشار إلى أن أعمال التقليم والإزالة تتم في الشوارع والأحياء الداخلية، بما في ذلك الأشجار الموجودة على الأرصفة أمام المنازل، مؤكدا أن التعامل معها يتم وفقا لنظام التنظيم.

وأكد المراشدة أن أي رصيف يقل عرضه عن مترين تتم إزالة الأشجار الموجودة عليه، باعتبار أن هذه الأرصفة مخصصة لحركة المشاة، بينما يسمح بزراعة الأشجار على الأرصفة التي يزيد عرضها عن مترين، مع الإبقاء عليها وتقليمها عند الحاجة.

وأوضح أن نظام التنظيم يحدد كذلك نسب المساحات الخضراء داخل قطع الأراضي الخاصة بالمواطنين، إلى جانب نسب ومساحات البناء، وفقا لطبيعة المنطقة واستخدامها.

ولفت إلى أن الحملة الحالية تمثل المرحلة الثانية من العمل، بعد حملة سابقة لإزالة العوائق الموجودة على الأرصفة، شملت الشواخص والمظلات والكتل الخرسانية والأعمدة الحديدية، مشيرا إلى أن العمل انتقل حاليا إلى إزالة الأشجار المخالفة وفقا لأحكام النظام.

وأكد المراشدة أن الحملة ستستمر إلى حين تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها توفير أرصفة آمنة للمشاة تتيح التنقل لمختلف فئات المجتمع.