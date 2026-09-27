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  • بتهمة النصب.. الحبس عامين مع الشغل لـ«القاضي المزيف» في مصر

بتهمة النصب.. الحبس عامين مع الشغل لـ«القاضي المزيف» في مصر

  • 27 أيلول 2026
  • 19:01
بتهمة النصب الحبس عامين مع الشغل لـالقاضي المزيف في مصر

خبرني - قضت المحكمة المصرية، الأحد، بمعاقبة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف» بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، بتهمة النصب على سيدة.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة المختصة بوقف دعوى محاكمة «المستشار المزيف» وآخرين، على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرتهم على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، وذلك لحين الفصل في إجراءات رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمين.

تفاصيل الحكم على القاضي المزيف في مصر
وخلال الجلسة السابقة، تقدم دفاع المستشار المزيف، بعدة طلبات ودفوع خلال ثاني جلسات محاكمته بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

وطالب الدفاع خلال جلسة المحاكمة بعرض موكله على الطب الشرعي، إلى جانب استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لسماع أقوالهم أمام هيئة المحكمة.

وذكر الدفاع خلال الجلسة أن عددًا من الموظفين ساعدوا المتهم على دخول المحكمة، كما منحه أحد موظفي المحكمة وشاح القاضي لالتقاط صور به داخل المحكمة، مشيرًا إلى أن المتهم ظهر في مقاطع فيديو مرتديًا الوشاح، ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ماذا قال دفاع المتهم؟
وأوضح الدفاع أن المتهم ادعى النجاح هربًا من تنمر أصدقائه عليه، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في مصنع طوب، وكان يدخر أمواله من أجل «المنظرة»، بحسب ما ورد خلال المرافعة.

كما شكك الدفاع في كون السلاح المضبوط بحوزة المتهم سلاحًا ناريًا، مطالبًا بالتحقق من طبيعة السلاح وإخضاعه للفحص الفني.

وأشار الدفاع إلى أن بداية القبض على المتهم جاءت على خلفية خلاف يتعلق بمبلغ 800 جنيه، قيمة إيجار، قبل أن تتطور الأحداث إلى الإجراءات التي انتهت بإحالته للمحاكمة.

وطالب الدفاع في ختام طلباته باستدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات، إلى جانب عرض المتهم على الطب الشرعي، وتمسك بدفوعه وطلباته أمام هيئة المحكمة. 

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