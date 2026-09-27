انطلاق فعاليات «عكاظ جرش»

خبرني - مندوباً عن وزير الثقافة، رعى المستشار في وزارة الثقافة أمجد العفيف، اليوم الأحد، افتتاح فعاليات «عكاظ جرش للأدب والإرث الحضاري» في دورته الثالثة، التي نظمها ملتقى دير اللياث الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة جرش، وذلك في المركز الثقافي بمحافظة جرش.

وحضر الافتتاح مدير مديرية ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري وعدد من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، إلى جانب عدد من أبناء المجتمع المحلي والطلبة، فيما قدّم فقرات الحفل قصي العياصرة.

وأكد العفيف، في كلمة ألقاها خلال الافتتاح، أهمية الشراكة الثقافية في دعم المبادرات والبرامج التي تسهم في نشر الوعي الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة تولي الأنشطة الثقافية النوعية اهتماماً لما توفره من مساحات لاكتشاف الطاقات الإبداعية الشابة، ورعاية المواهب، وتنمية الحركة الثقافية في مختلف محافظات المملكة.

وأشار إلى أن الثقافة الأردنية تقوم على الانفتاح والاعتدال واحترام التنوع، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للدين والوطن، مبيناً أن رسالة وزارة الثقافة تتمثل في تنمية الإنسان وإطلاق إبداعاته في المجالات الفكرية والعلمية والفنية، وتعزيز الثقافة بوصفها رافعة لبناء الوعي وحماية الهوية الوطنية.

وثمّن العفيف جهود ملتقى دير اللياث الثقافي ومديرية ثقافة جرش في إقامة «عكاظ جرش»، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الثقافية ومكونات المجتمع المدني، والاستفادة من التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في إيصال الرسالة الثقافية إلى الأجيال الجديدة، مع الحفاظ على القيم العربية والإسلامية الأصيلة.

من جانبه، رحّب رئيس ملتقى دير اللياث الثقافي الدكتور أحمد القادري بالحضور والمشاركين، مؤكداً أن إقامة «عكاظ جرش» تأتي انطلاقاً من رؤية الملتقى في تحفيز المبدعين ورعاية المواهب، وتعزيز الهوية الثقافية والحضارية، وبناء شراكات مستدامة مع المؤسسات والمجتمع المحلي.

وقال القادري إن «عكاظ جرش» ليس فعالية عابرة، وإنما مساحة تجمع الأدب والفن والتراث والمعرفة، وتفتح المجال أمام الشعراء والمثقفين والمبدعين للقاء الجمهور وتبادل الخبرات والأفكار، مؤكداً أن الثقافة الحقيقية هي التي تجمع ولا تفرق، وتحترم الآخر وتفتح أبواب الحوار.

كما تضمن برنامج الفعالية الاحتفاء بعدد من الطلبة الناجحين في الثانوية العامة، حيث وجّه القادري التهنئة للطلبة وذويهم، مؤكداً أن النجاح بداية لمرحلة جديدة من العلم والمعرفة والعطاء، وأن دعم الشباب والمبدعين يمثل استثماراً في مستقبل جرش والوطن.

واشتملت فعاليات «عكاظ جرش» على فقرات أدبية وشعرية وفنية، حيث قدم الشاعر أوس أبو صليح قصيدة شعرية، فيما قدمت الشاعرة وردة الكتوت مشاركة شعرية، إلى جانب وصلة غنائية تراثية على الربابة قدمها الشاعر طارق المصري، وسط تفاعل الحضور.

و يهدف «عكاظ جرش» إلى إبراز الموروث الحضاري والتاريخي للمحافظة، والتعريف بما تزخر به من إرث أدبي وثقافي، وتعزيز ارتباط الأجيال بتراثها، إلى جانب توفير مساحة تجمع الأدباء والشعراء والفنانين والمثقفين، وتسهم في تنشيط الحركة الثقافية في المحافظة.

وتأتي إقامة الدورة الثالثة من «عكاظ جرش» تأكيداً على أهمية الشراكة بين ملتقى دير اللياث الثقافي ومديرية ثقافة جرش في دعم المبادرات الثقافية، وتعزيز حضور الأدب والتراث في المشهد الثقافي الأردني، وفتح المجال أمام الطاقات الإبداعية والمواهب الشابة للمشاركة والتعبير.

وفي ختام الفعالية، جرى التأكيد على مواصلة تطوير «عكاظ جرش» في دوراته المقبلة، بما يعزز مكانته كملتقى ثقافي يجمع الأدب والإرث الحضاري والفنون، ويخدم الحركة الثقافية في محافظة جرش والمملكة.