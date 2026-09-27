107 قضايا و188 موقوفا.. الأمن العام يصعّد حملته ضد «الكريستال»

خبرني - أعلنت مديرية الأمن العام، الأحد، تعامل إدارة مكافحة المخدرات مع 107 قضايا خلال الأسبوع التاسع من حملتها المشددة ضد مادة الكريستال، في مختلف محافظات المملكة، أسفرت عن إلقاء القبض على 188 شخصا من التجار والمروجين والمتعاطين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن القضايا شملت 41 قضية للاتجار والترويج بمادة الكريستال، و66 قضية تعاط، مشيرا إلى إلقاء القبض على 56 تاجرا ومروجا تورطوا في تلك القضايا.

كما ألقي القبض على 132 متعاطيا للمادة، وضبطت بحوزة المقبوض عليهم كميات من مادة الكريستال.

وأكد الناطق الإعلامي استمرار الحملة الأمنية بكل حزم ودون تهاون، بهدف الحد من انتشار المادة وملاحقة كل من يتعامل بها أو يروجها، إلى جانب نشر الوعي بمخاطرها والأضرار التي تلحقها بالمتعاطين وانعكاساتها على سلامة المجتمع وأفراده.

وجددت مديرية الأمن العام دعوتها للمواطنين إلى القيام بدورهم الإنساني والاجتماعي، والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالاتجار أو الترويج أو التعامل مع مادة الكريستال، عبر هاتف الطوارئ الموحد 911، مؤكدة التعامل مع البلاغات بمنتهى السرية والجدية.