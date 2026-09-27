موسم الرياض 2026 ينطلق في أكتوبر.. 10 أسابيع من الفعاليات المنتظرة

خبرني - تستعد العاصمة السعودية لاستقبال زوار موسم الرياض 2026، الذي تنطلق فعالياته في أكتوبر المقبل، ضمن برنامج ترفيهي متنوع يمتد على مدار عشرة أسابيع متواصلة، ويجمع بين العروض الفنية والفعاليات الرياضية والموسيقية والمسرحية والتجارب المخصصة للعائلات.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الموعد الرسمي لانطلاق النسخة الجديدة من موسم الرياض، كاشفا عن جانب من الملامح التي يتضمنها الموسم المنتظر، الذي يعود هذا العام ببرنامج واسع يستهدف شرائح مختلفة من الجمهور.

ويبدأ موسم الرياض 2026 رسميا يوم الأربعاء 21 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفقا لما كشف عنه تركي آل الشيخ في مقطع تشويقي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، استعرض خلاله جانبا من الفعاليات والمناطق التي تستعد العاصمة السعودية لاستقبالها خلال الأسابيع المقبلة.

وتستمر فعاليات الموسم على مدار عشرة أسابيع، ضمن برنامج يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة، من بينها العروض الموسيقية والمسرحية، والبطولات الرياضية، والمعارض، إلى جانب التجارب الترفيهية المختلفة التي تستهدف الزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات.

موسم الرياض 2026

وأظهر الفيديو الترويجي المنشور لموسم الرياض 2026 جانبا من الفعاليات المرتقبة، مع تركيز واضح على التنوع بين الأنشطة الحديثة والتجارب المستوحاة من الطابع المحلي، بما يمنح الزوار خيارات متعددة طوال فترة الموسم.

وتسعى النسخة الجديدة إلى تقديم مزيج من الفعاليات الجماهيرية والتجارب التفاعلية، إلى جانب عروض تستقطب أسماء بارزة في مجالات الفن والرياضة والترفيه، في امتداد للنهج الذي اتبعه الموسم خلال نسخه السابقة.

وتأتي دورة 2026 بعد سنوات شهد خلالها موسم الرياض توسعا ملحوظا في استقطاب فعاليات ونجوم وعلامات تجارية عالمية، ما أسهم في تحويله إلى واحد من أبرز الأحداث الترفيهية السنوية في المنطقة.

كما ينتظر أن تشهد النسخة الجديدة مشاركة عدد من الشركات المحلية والدولية، إلى جانب حضور أسماء من مجالات الفن والموسيقى والرياضة والترفيه، ضمن الفعاليات التي تتوزع على مناطق مختلفة في العاصمة السعودية.

النسخة السابعة

ويستعد موسم الرياض في نسخته السابعة لاستقبال الزوار من داخل المملكة وخارجها، ضمن برنامج يمتد عشرة أسابيع متتالية، ويشمل عددا كبيرا من الفعاليات والتجارب التي تستهدف مختلف الفئات.

ومن المنتظر أن تتوزع أنشطة موسم الرياض 2026 على عدد من المناطق والمواقع الترفيهية في العاصمة، على أن يتم الكشف تباعا عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحفلات والعروض والبطولات والمناطق الجديدة.

وتواصل الهيئة العامة للترفيه الاعتماد على تنوع المحتوى المقدم خلال الموسم، بما يشمل فعاليات جماهيرية كبرى، وتجارب عائلية، وعروضا فنية ومسرحية، ومسابقات وبطولات رياضية، إضافة إلى مطاعم وتجارب ترفيهية مختلفة.

بعد أسبوع الموضة

ويأتي الإعلان عن موعد انطلاق موسم الرياض 2026 بعد انتهاء فعاليات أسبوع الموضة في الرياض 2026، الذي شهد مشاركة عدد من المصممين والعلامات في فعاليات مرتبطة بقطاع الأزياء.

وتواصل العاصمة السعودية بذلك استضافة سلسلة من الفعاليات الكبرى خلال العام، مع تنوع الأحداث بين الموضة والترفيه والرياضة والفنون، بما يعزز حضور الرياض على خريطة الفعاليات الإقليمية والدولية.

موسم الرياض ورؤية 2030

ويعد موسم الرياض أحد أبرز الفعاليات الترفيهية التي تستضيفها العاصمة السعودية سنويا، كما يمثل جزءا من خطط تطوير قطاع الترفيه في المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتستهدف هذه الخطط توسيع الخيارات الترفيهية أمام السكان والزوار، وجذب مزيد من السياح، إلى جانب دعم قطاعات الضيافة والتجزئة والمطاعم والخدمات المرتبطة بصناعة الفعاليات.