"إدارة الترخيص" تطرح أرقاما مميزة للبيع المباشر

خبرني - أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن طرح مجموعة من الأرقام الثلاثية والرباعية والخماسية، من ترميز خانتين متشابهتين، للبيع المباشر إلكترونياً، عبر تطبيق «سند» أو البوابة الإلكترونية لإدارة الترخيص، https://eservices.dvld.gov.jo وبأسعار تبدأ من 800 دينار.

وأوضحت الإدارة أن البيع سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 29 أيلول 2026، في تمام الساعة الخامسة مساء، حيث تشمل الأرقام المطروحة أرقاماً ثلاثية بأسعار تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف دينار، وأرقاماً رباعية بسعر 6 آلاف دينار، إضافة إلى أرقام خماسية بأسعار تبدأ من 800 دينار وتصل إلى 5 آلاف دينار.

ودعت الإدارة الراغبين بالشراء إلى الدخول عبر تطبيق «سند» أو البوابة الإلكترونية لإدارة ترخيص السواقين والمركبات، كما يمكن الاطلاع على قائمة الأرقام المطروحة وتحميلها من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

وأشارت إلى أن كافة الأرقام المطروحة للبيع ستكون متاحة عبر بوابة إدارة الترخيص أو تطبيق «سند»، فيما يتوفر كذلك عدد من الأرقام للبيع المباشر من خلال إدارة الترخيص بنظام الباقات، على أن يبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من 4 تشرين الأول 2026.