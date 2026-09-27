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حسان يوجه بإغلاق المنشآت التي تقدم الأرجيلة والتبغ للقاصرين

  • 27 أيلول 2026
  • 18:18
حسان يوجه بإغلاق المنشآت التي تقدم الأرجيلة والتبغ للقاصرين

خبرني - وجَّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان اليوم الأحد، وزارة الصحَّة والجهات المعنيَّة بتشديد الرَّقابة على جميع المنشآت، وتفعيل المادة 63 من قانون الصحَّة العامَّة وإغلاق المنشآت التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة، أو قيامها ببيع أو تقديم منتجات التَّبغ لمن هم دون سن الثَّامنة عشرة، وتحميل المنشآت التي تثبت مخالفتها كامل المسؤوليَّة.

ويأتي التَّوجيه نظراً لما يتم رصده من ممارسات لدى بعض المنشآت، ومخالفتها القانون، وتقديم خدمة الأرجيلة أو بيع او تقديم منتجات التَّبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة؛ الأمر الذي يشكِّل خطراً مباشراً على صحَّة الأطفال واليافعين، ويسهم في تشجيعهم على البدء في تعاطي منتجات التبغ، والتعرُُض لأضرار صحيَّة، وعملاً بأحكام الفصل الثاني عشر من قانون الصحة العامة رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٨ والمتعلق بوقاية الصحة العامة من أضرار التدخين.

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