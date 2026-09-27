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ترمب: المشتبه بهم قرب قاعدة فيرفورد خططوا لإلحاق ضرر كبير

  • 27 أيلول 2026
  • 18:14
ترمب المشتبه بهم قرب قاعدة فيرفورد خططوا لإلحاق ضرر كبير

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات البريطانية بالقرب من قاعدة فيرفورد الجوية في المملكة المتحدة كانوا يخططون لإلحاق «ضرر كبير»، وذلك عقب إعلان الشرطة البريطانية توقيف خمسة رجال على خلفية حادث أمني قرب القاعدة.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أعلنت أن خمسة رجال اعتُقلوا في منطقة ويلفورد بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد، بعد تلقي بلاغ بشأن ثلاث مركبات مشبوهة يُعتقد أنها كانت متجهة نحو القاعدة.

وأوضحت الشرطة أن الموقوفين اعتُقلوا أولاً للاشتباه في ارتكاب مخالفات بموجب قانون المتفجرات، قبل أن يتم توقيفهم أيضاً للاشتباه في التحضير لعمل إرهابي بموجب قانون الإرهاب البريطاني.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب إن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، وإن الرجال الخمسة ما زالوا قيد الاحتجاز، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص عدد من المركبات في المنطقة.

وأعلنت السلطات البريطانية حالة «حادث كبير» في المنطقة، مع إجلاء عدد من السكان وإقامة طوق أمني، بينما شارك فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات في فحص المركبات التي عُثر عليها بالقرب من موقع الحادث.

وتكتسب قاعدة فيرفورد أهمية عسكرية بسبب استخدامها من قبل القوات الجوية الأمريكية، كما ارتبط اسمها خلال الأشهر الماضية بالعمليات الأمريكية المتعلقة بالحرب مع إيران.

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