نعيم قاسم يهاجم عون ويدعو لوقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

خبرني - هاجم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطات اللبنانية والرئيس جوزيف عون، على خلفية المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، داعياً إلى وقف المفاوضات المباشرة والعودة إلى المسار غير المباشر.

وقال قاسم، بحسب ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن السلطات اللبنانية «تنازلت دفعة واحدة عن جميع مصادر القوة وخضعت لجميع مطالب العدو»، متهماً إياها بمساعدة ما وصفه بـ«المشروع الإسرائيلي الأمريكي» بدلاً من مواجهته.

وأضاف أن السلطات اللبنانية تتحمل مسؤولية استمرار الوضع الأمني المتوتر، في ظل الهجمات الإسرائيلية المستمرة، على حد قوله.

وبشأن الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال قاسم إن من حقه إجراء المفاوضات، لكنه «لا يملك الحق في انتهاك الدستور أو التنازل عن حقوق لبنان».

ودعا الأمين العام لحزب الله إلى وقف المفاوضات المباشرة والانتقال إلى مفاوضات غير مباشرة، قائلاً: «أوقفوا المفاوضات المباشرة، وانتقلوا إلى مفاوضات غير مباشرة».

وأكد قاسم أن حزب الله سيقف إلى جانب من يدافع عن «سيادة لبنان»، في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية نقاشاً متصاعداً بشأن شكل المفاوضات مع إسرائيل ومستقبل الترتيبات الأمنية بين الجانبين